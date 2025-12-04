TFF Galatasaray'ı yine reddetti

TFF Galatasaray'ı yine reddetti
Yayınlanma:
Galatasaray'a TFF'den bir ret daha geldi. Sarı kırmızılıların itirazı kabul edilmedi.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonuna gitmiş, hakem Yasin Kol hakkında şikayetçi olmuştu.

Ancak Dursun Özbek'in bizzat yaptığı ziyarette TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yasin Kol'un skoru etkileyecek bir hata yapmadığını ileri sürmüştü.

Hacıosmanoğlu Dursun Özbek toplantısında neler konuşulduğu ortaya çıktıHacıosmanoğlu Dursun Özbek toplantısında neler konuşulduğu ortaya çıktı

SALLAI DE REDDEDİLDİ

Sarı kırmızılı kulüp bu kez de Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan futbolcusu Sallai için TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu. Ancak bu da reddedildi.

2024/11/07/hbgs.jpgTahkim Kurulu, Sallai'nin cezasını onaylarken, TFF'den şu açıklama yapıldı:

"Galatasaray A.Ş.’nin Futbolcusu Roland Sallai’nin PFDK’nın 27.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1716 - K.2025-2026/1808 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray A.Ş.’nin Futbolcusu Roland Sallai’nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verildi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Spor
Son Dakika | TFF'den Galatasaray'ı çıldırtan Yasin Kol kararı
Son Dakika | TFF'den Galatasaray'ı çıldırtan Yasin Kol kararı
Galatasaray Samsunspor'u 8 maçın 8'inde de yendi
Galatasaray Samsunspor'u 8 maçın 8'inde de yendi
Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanırken bakın ne olmuş: Saç baş yoldurmuş!
Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanırken bakın ne olmuş: Saç baş yoldurmuş!