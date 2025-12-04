TFF Galatasaray'ı yine reddetti

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonuna gitmiş, hakem Yasin Kol hakkında şikayetçi olmuştu.

Ancak Dursun Özbek'in bizzat yaptığı ziyarette TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yasin Kol'un skoru etkileyecek bir hata yapmadığını ileri sürmüştü.

Hacıosmanoğlu Dursun Özbek toplantısında neler konuşulduğu ortaya çıktı

SALLAI DE REDDEDİLDİ

Sarı kırmızılı kulüp bu kez de Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan futbolcusu Sallai için TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu. Ancak bu da reddedildi.

Tahkim Kurulu, Sallai'nin cezasını onaylarken, TFF'den şu açıklama yapıldı:

"Galatasaray A.Ş.’nin Futbolcusu Roland Sallai’nin PFDK’nın 27.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1716 - K.2025-2026/1808 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray A.Ş.’nin Futbolcusu Roland Sallai’nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verildi."