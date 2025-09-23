TFF Fenerbahçe'nin cezasını açıkladı

Yayınlanma:
Güncelleme:
TFF, Alanyaspor maçı nedeniyle Fenerbahçe ve Ali Koç'a ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) PFDK kararlarını açıkladı. Alanyaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe ve Ali Koç'a ceza verildi.

ALİ KOÇ'A 2 MİLYON LİRA CEZA

Yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'ye 630 bin lira Ali Koç'a ise 2 milyon lira ve 15 gün hak mahremiyeti cezası verildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 17.09.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN E, K, M, C, D, L bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu FENERIUM ALT E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un, müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 2.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Ali Koç'un son talimatı ortaya çıktıAli Koç'un son talimatı ortaya çıktı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

