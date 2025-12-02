TFF derbinin VAR kayıtlarını açıkladı: Golün neden iptal olduğu ortaya çıktı

Süper Lig’in 14. Haftası sona ererken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını açıkladı. TFF’nin Youtube hesabından paylaşılan kayıtlarda Fenerbahçe – Galatasaray derbisine ait konuşmalara da yer verildi.

Kayıtlarda derbide tek VAR'a gidilen pozisyon olan Edson Alvarez'in iptal edilen golüne dair kayıtlara yer verildi.

İŞTE YAŞANANLAR

VAR: Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı sana sahada inceleme öneriyorum. Sana temas noktasını gösteriyorum, bir açıdan daha göstereceğim bekle.

Yasin Kol: Tamam

VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu izleyen Yasin Kol'un açıklama yapmadan sahaya dönerek golü iptal ettiği görüldü.

TARTIŞMALI 2 POZİSYONDA VAR'A GİDİLMEDİ

Gabriel Sara - Milan Skriniar ve Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyon da en çok tartışılanlar arasına girerken 2 pozisyonda da VAR'a gidilmediği için konuşulanlara yer verilmedi.

YASİN KOL'U ŞİKAYET ETTİLER

Yasin Kol'un derbideki performansından oldukça şikayetçi olan Galatasaray yönetimi, TFF'ye giderek şikayette bulundu. Yasin Kol'un düdüğünün asılmasını talep ettikleri iddia edildi.

VAR KAYITLARI