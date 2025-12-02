TFF derbinin VAR kayıtlarını açıkladı: Golün neden iptal olduğu ortaya çıktı

TFF derbinin VAR kayıtlarını açıkladı: Golün neden iptal olduğu ortaya çıktı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda derbiye ait konuşmalar da yer aldı.

Süper Lig’in 14. Haftası sona ererken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını açıkladı. TFF’nin Youtube hesabından paylaşılan kayıtlarda FenerbahçeGalatasaray derbisine ait konuşmalara da yer verildi.

Kayıtlarda derbide tek VAR'a gidilen pozisyon olan Edson Alvarez'in iptal edilen golüne dair kayıtlara yer verildi.

Galatasaray'dan Yasin Kol için bir hamle dahaGalatasaray'dan Yasin Kol için bir hamle daha

İŞTE YAŞANANLAR

VAR: Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı sana sahada inceleme öneriyorum. Sana temas noktasını gösteriyorum, bir açıdan daha göstereceğim bekle.

Yasin Kol: Tamam

VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu izleyen Yasin Kol'un açıklama yapmadan sahaya dönerek golü iptal ettiği görüldü.

lkbsdcds.jpg

TARTIŞMALI 2 POZİSYONDA VAR'A GİDİLMEDİ

Gabriel Sara - Milan Skriniar ve Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyon da en çok tartışılanlar arasına girerken 2 pozisyonda da VAR'a gidilmediği için konuşulanlara yer verilmedi.

2024/11/07/hbgs.jpg

YASİN KOL'U ŞİKAYET ETTİLER

Yasin Kol'un derbideki performansından oldukça şikayetçi olan Galatasaray yönetimi, TFF'ye giderek şikayette bulundu. Yasin Kol'un düdüğünün asılmasını talep ettikleri iddia edildi.

VAR KAYITLARI

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe kayıtsız kalmadı: İkra'nın hayalleri gerçek oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe kayıtsız kalmadı: İkra'nın hayalleri gerçek oldu
Derbi sonrası sekerek ayrılmıştı: Fenerbahçeli yıldızın son durumu belli oldu
Derbi sonrası sekerek ayrılmıştı: Fenerbahçeli yıldızın son durumu belli oldu