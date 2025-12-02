TFF derbinin ardından kararını açıkladı: Oynamadığı maçta ceza alacak

TFF, gergin geçen derbinin ardından disiplin sevklerini açıkladı. Her iki takımdan da iki isim disipline sevk edildi.

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Chobani Stadyumu’ndaki maçta taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Olaylı geçen derbinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) disiplin sevklerini açıkladı.

MERT HAKAN YANDAŞ OYNAMADIĞI MAÇTA DİSİPLİNLİK OLDU

Her iki takım da çirkin ve kötü tezahürattan disipline sevk edildi. Ayrıca Fenerbahçe’den Ali Bozan ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray’dan ise Metin Öztürk ve Serhat Doğan, sevk edildi.

TFF’nin açıklaması şu şekilde:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 01.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, 2025-2026 Sezonu TFF Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 ve 10/6 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALİ BOZAN’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 01.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi METİN ÖZTÜRK’ün müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü SERHAT DOĞAN’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

