TFF derbinin ardından kararını açıkladı: Oynamadığı maçta ceza alacak

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Chobani Stadyumu’ndaki maçta taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Olaylı geçen derbinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) disiplin sevklerini açıkladı.

MERT HAKAN YANDAŞ OYNAMADIĞI MAÇTA DİSİPLİNLİK OLDU

Her iki takım da çirkin ve kötü tezahürattan disipline sevk edildi. Ayrıca Fenerbahçe’den Ali Bozan ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray’dan ise Metin Öztürk ve Serhat Doğan, sevk edildi.

TFF’nin açıklaması şu şekilde: