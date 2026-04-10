TFF ceza yağdırdı: 2 derbinin faturası ağır oldu

Süper Lig’in 28. haftasında PFDK’ya sevk edilen takımlar ve oyunculara verilen cezalar belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), verilen cezaları açıkladı.

DERBİLERİN FATURASI AĞIR OLDU

Fenerbahçe-Beşiktaş ve Trabzonspor-Galatasaray derbilerinin faturası ağır oldu.

BEŞİKTAŞ’A CEZA YAĞDI

PFDK, Beşiktaş’a tribün olayları ve kötü tezahürattan 1 milyon 460 bin TL, sosyal medya paylaşımlarından dolayı 2 milyon 700 bin TL ceza verdi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 2.8 milyon TL para cezası, oyuncu Vaclav Cerny’e 500 bin TL para cezası ve Emmanuel Agbadou’ya da 1 milyon TL para cezası verildi.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a ise ceza tayinine yer olmadığı belirtildi.

Fenerbahçe’ye ise saha olayları nedeniyle 220 bin TL para cezası verildi.

Ayrıca Fenerbahçe taraftarına çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bazı tribünlere giriş yasağı kesildi.

TRABZONSPOR – GALATASARAY DERBİSİ

Trabzonspor-Galatasaray derbisi sonrası da çeşitli nedenlerden dolayı ceza kesildi.

Bordo-mavili kulübe saha olayları nedeniyle 220 bin TL, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı da 440 bin TL, talimatlara aykırılık nedeniyle de 220 bin TL ceza verildi.

Ayrıca Trabzonsporlu futbolcu Boran Başkan’a talimatlara aykırılık ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 40 bin TL ve 80 bin TL ceza kesildi.

Galatasaray ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 milyon 240 bin TL ceza aldı.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

''TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 04.04.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 440.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN J, K, I, H, L, GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN J, L, K, I, GÜNEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN G2, D, A3, E, B, G1, A2, G3, C, A1, F, DOĞU ÜST TRİBÜN F, E, C, B, A, D, RENT GO KUZEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN C, D, A, A2, E, B, A1, A3, TRABZONSPOR FAN TOKEN ALT DOĞU TRİBÜN I, J, L, K, H, MATTİA AHMET MİNGUZZİ TRİBÜN H, J2, BATI ÜST TRİBÜN H, G, B, A, BATI ALT VIP TRİBÜN SİLVER A, SİLVER B, GOLD B, GOLD A, PLATINUM B, BATI ALT TRİBÜN I1, I2, J1numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu BORAN BAŞKAN’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu BORAN BAŞKAN’ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.’nin, 04.04.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1.240.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ÜST MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST G1, KUZEY ÜST G3, KUZEY ÜST F, KUZEY ÜST G2 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 05.04.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN C-D-E-L-M, SPOR TOTO TRİBÜN D-E-C-L-M-F, MARATON ÜST TRİBÜN H-I-A-B, FENERİUM ALT TRİBÜN C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 05.04.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1.240.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY G-H-O bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 05.04.2026 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.700.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı SERDAL ADALI’nın, 05.04.2026 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda ve müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 2.800.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN hakkında, müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA ,

BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu VACLAC CERNY’in, 06.04.2026 tarihinde resmi sosyal medya hesabından (instagram) yayınladığı paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-d maddesi uyarınca 500.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu BADOBRE EMMANUEL ELYSEE DJEDJE AGBADOU’nun, müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-d maddesi uyarınca 1.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir''