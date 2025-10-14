TFF Berke Özer kararını verdi

A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı sonrası kampından izinsiz ayrıldığı belirtilen kaleci Berke Özer için Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararını verdiği ileri sürüldü.

Berke için TFF Disiplin Talimatı'na göre 2 aydan 1 yıla kadar men cezası verilebileceği belirtiliyordu.

TFF'den yapılan açıklamada "A Milli Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır. Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir" denilmişti.

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Berke yayınladığı açıklamada, teknik kararlara da karşı geldiğini söylemiş oldu. Ben tekrar ediyorum, burada ülkenin bayrağını ve onurunu temsil ediyoruz. Burada kimseye haber vermeden kampı terk edip gidemezsiniz. Bunu yaparsanız bunun sonuçları olur” demişti.

Berke ise şunları söylemişti:

"Maç kadrosunu gördüğümde, yapılan görüşmelerin anlamsız olduğunu ve kararların performans odaklı olmadığını fark ettim. Kampın moralini etkilememek adına, İstanbul’a dönüşte teknik ekibe düşüncelerimi ilettim ve izni dahilinde kamptan ayrıldım. Bu karar hiçbir arkadaşımı hedef almıyor. Benim için önemli olan adaletli bir düzenin içinde yer almak. Yaşanan süreci ve açıklamanın üslubunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

CEZA ALMAYACAK

Montella'dan Berke Özer açıklaması: Bunun sonuçları olur

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, TFF, Bulgaristan maçı sonrasında kampı izinsiz terk eden kaleci Berke Özer'e bir men cezası uygulamayacak.

Haberde, TFF yönetiminin genç oyuncuyu kazanma adına bir yıla kadar men cezası kararını yürürlüğe koymayacağı belirtildi.