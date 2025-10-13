TFF açıkladı: Gelir Gazze'ye bağışlanacak

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Eleme maçında yarın Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

NEOM Galatasaray'ı bırakmıyor: Yeni hedefi ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye-Gürcistan maçı öncesi yeni bir karar aldı.

Mücadelenin tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın oynanacak Türkiye - Gürcistan maçının tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlama kararı almıştır.

Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak Ay-Yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz.