NEOM Galatasaray'ı bırakmıyor: Yeni hedefi ortaya çıktı

NEOM Galatasaray'ı bırakmıyor: Yeni hedefi ortaya çıktı
Yayınlanma:
Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmaya çalışan NEOM, bu sefer farklı bir yıldızı transfer etmek için çalışmalarına başladı.

NEOM, yaz transfer döneminde Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istemiş ancak başarılı olamamıştı.

Suudi Arabistan temsilcisi, bir kez daha Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

YENİ HEDEF MAURO ICARDI

NEOM, sözleşmesi 2026 Haziran'da sona erecek olan Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Suudi ekibinin kesenin ağzını açmaya hazır olduğu ifade edildi.

Willy Sagnol: Türkiye ile oynamak kolay değilWilly Sagnol: Türkiye ile oynamak kolay değil

20 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Marco Conterio'nun haberine göre; NEOM, devre arası transfer döneminde Mauro Icardi için Galatasaray'ın kapısını çalacak.

Icardi ile 2 yıllık sözleşme imzalamak isteyen NEOM'un yıllık 10 milyon euro'luk bir teklif yapacağı aktarıldı.

ICARDI'NIN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray ile toplam 96 maça çıkan Arjantinli yıldız, 66 gol atarken 22 asist yaptı.

Mauro Icardi, sarı-kırmızılılarda 3 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Spor
Willy Sagnol: Türkiye ile oynamak kolay değil
Willy Sagnol: Türkiye ile oynamak kolay değil
Ligden çekilecekleri tarihi açıkladılar: Artık nefesimiz tükendi
Ligden çekilecekleri tarihi açıkladılar: Artık nefesimiz tükendi