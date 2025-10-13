NEOM Galatasaray'ı bırakmıyor: Yeni hedefi ortaya çıktı

NEOM, yaz transfer döneminde Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istemiş ancak başarılı olamamıştı.

Suudi Arabistan temsilcisi, bir kez daha Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

YENİ HEDEF MAURO ICARDI

NEOM, sözleşmesi 2026 Haziran'da sona erecek olan Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Suudi ekibinin kesenin ağzını açmaya hazır olduğu ifade edildi.

20 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Marco Conterio'nun haberine göre; NEOM, devre arası transfer döneminde Mauro Icardi için Galatasaray'ın kapısını çalacak.

Icardi ile 2 yıllık sözleşme imzalamak isteyen NEOM'un yıllık 10 milyon euro'luk bir teklif yapacağı aktarıldı.

ICARDI'NIN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray ile toplam 96 maça çıkan Arjantinli yıldız, 66 gol atarken 22 asist yaptı.

Mauro Icardi, sarı-kırmızılılarda 3 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.