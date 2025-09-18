TFF açıkladı: Ali Koç'a ceza geliyor

Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ''Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar'' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı.

PFDK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 17.09.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un aynı müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.''

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

