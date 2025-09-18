TFF açıkladı: Ali Koç'a ceza geliyor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ''Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar'' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

PFDK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: