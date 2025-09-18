Monaco Belçika'da dağıldı: Neye uğradığını şaşırdı

Yayınlanma:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco, konuk olduğu Club Brugge'a 4-1 mağlup oldu.

Club Brugge ve Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Belçika'da Jan Breydelstadion'da oynanan mücadele, ev sahibinin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

MONACO DAĞILDI

Club Brugge'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Tresoldi, 39. dakikada Onyedika, 42. dakikada Vanaken ve 75. dakikada Diakhon attı.

Monaco'nun tek golü 90+2'de Ansu Fati'den geldi.

CLUB BRUGGE'DAN MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

Club Brugge, turnuvaya 3 puanla başlamayı başardı.

Monaco ise ilk maçında ağır bir yenilgi aldı.

Belçika ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta maçında Atalanta deplasmanına çıkacak.

Monaco ise sahasında Manchester City'i konuk edecek.

İKİ TAKIMIN LİG TABLOSU

Club Brugge, Belçika Ligi'nde oynadığı 6 maçta 10 puan topladı ve 6. sırada yer alıyor.

Monaco ise Fransa Ligue 1'de oynadığı 4 maçta 9 puan aldı ve 3. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

