TFF 2. Lig takımı karıştı: Liderlik yaramadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 8. hafta sonunda liderliğini sürdüren Gebzespor, sahasında Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kaldığı gün sürpriz bir gelişmeyle sarsıldı.

Kulüp başkanı Yusuf İzzettin Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Başkan Yusuf İzzettin Öztürk

KULÜBÜ KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Başkan Öztürk'ün paylaşımı Gebzespor'u karıştırdı. Öztürk'ün mesajında şu ifadeler kullanıldı:

Kahpelik gizli yapılır ama gizli kalmaz.

Canımdan çok sevdiğim Gebzespor’dan ayrılma vakti.

Taraftarlara tek tavsiyem var; Gebzespor’u çıkarları için kullanmak isteyenlere prim vermeyin.

Hepinizi seviyorum. Allah’a emanet olun.

İşte o açıklama

Bu açıklama, kulüp içindeki bazı kişilere yönelik ciddi ithamlar içerirken, camiada büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'de çıkan kavgayı açıkladı: Sadettin Saran konuşacak

TFF 2. LİG'DE LİDER

Gebzespor, 8 hafta sonunda topladığı 20 puanla TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta zirvede yer alıyor. Başkanlık değişiminin takımın performansına nasıl yansıyacağı merak konusu. Öztürk’ün istifası, kulüp içinde yaşanan yönetimsel gerilimleri gün yüzüne çıkardı.