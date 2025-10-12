Fenerbahçe'de çıkan kavgayı açıkladı: Sadettin Saran konuşacak

Fenerbahçe'de çıkan kavgayı açıkladı: Sadettin Saran konuşacak
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'de İrfan Can ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalmasının ardından gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe’de milli araya girilirken yaşanan kadro dışı kararları, kulüp içinde yeni bir krizin fitilini ateşledi.
Sarı - Lacivertli ekip, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

irfancan-cenk-tosun-001.jpeg
İki oyuncu da kadro dışı kaldı

Resmi açıklamada gerekçeye yer verilmezken, perde arkasında yaşananlar kamuoyunda tartışma konusu oldu.

2024/11/08/hbfb.jpg

SOYUNMA ODASINDA KAVGA ÇIKTI

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Samsunspor maçındaki kötü performans sonrası soyunma odasında gergin anlar yaşandı.

2025/09/23/sercan-hamzaoglu-fenerbahceli-bir-yonetici-acun-ilicali-ya-parayi-ben-veriyorum-osimhen-i-alin-dedi-2aff8.jpg
Sercan Hamzaoğlu'ndan flaş iddia

İrfan Can’ın konuşması sırasında Archie Brown tepki gösterdi ve kısa süreli bir tartışma yaşandı. Çıkan kavgada olay fiziksel boyuta ulaşmadan takım arkadaşları tarafından yatıştırıldı.

Fenerbahçe'de Edson Alvarez bilinmeziFenerbahçe'de Edson Alvarez bilinmezi

A Spor muhabiri Erdem Akbaş ise Cenk Tosun’un maçın 67. dakikasında teknik direktör Domenico Tedesco’nun tüm değişiklik haklarını kullanmasına tepki gösterdiğini aktardı. Tosun’un ısınma sırasında yeleğini yere fırlattığı ve soyunma odasında İrfan Can ile birlikte hararetli bir tartışmaya girdiği belirtildi.

2023/10/05/sadettin-saran.jpg
Sadettin Saran çarşamba günü açıklama yapacak

"TAKIMIN HUZURUNU BOZMAK"

Kulüp kaynaklarına göre, iki oyuncunun kadro dışı bırakılma gerekçesi 'takımın huzurunu bozmak' olarak değerlendirildi. Teknik heyet, disiplini korumak ve takım uyumunu sağlamak amacıyla bu kararı aldı. Oyuncuların bireysel antrenmanlarla çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

SADETTİN SARAN KONUŞACAK

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısında kadro dışı kararlarının arka planına dair detaylı açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Spor
Dursun Özbek Sadettin Saran gibi yaptı
Dursun Özbek Sadettin Saran gibi yaptı
Bülent Korkmaz itiraf etti: Ben de yaptım
Bülent Korkmaz itiraf etti: Ben de yaptım