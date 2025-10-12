Fenerbahçe'de çıkan kavgayı açıkladı: Sadettin Saran konuşacak

Fenerbahçe’de milli araya girilirken yaşanan kadro dışı kararları, kulüp içinde yeni bir krizin fitilini ateşledi.

Sarı - Lacivertli ekip, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

İki oyuncu da kadro dışı kaldı

Resmi açıklamada gerekçeye yer verilmezken, perde arkasında yaşananlar kamuoyunda tartışma konusu oldu.

SOYUNMA ODASINDA KAVGA ÇIKTI

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Samsunspor maçındaki kötü performans sonrası soyunma odasında gergin anlar yaşandı.

Sercan Hamzaoğlu'ndan flaş iddia

İrfan Can’ın konuşması sırasında Archie Brown tepki gösterdi ve kısa süreli bir tartışma yaşandı. Çıkan kavgada olay fiziksel boyuta ulaşmadan takım arkadaşları tarafından yatıştırıldı.

Fenerbahçe'de Edson Alvarez bilinmezi

A Spor muhabiri Erdem Akbaş ise Cenk Tosun’un maçın 67. dakikasında teknik direktör Domenico Tedesco’nun tüm değişiklik haklarını kullanmasına tepki gösterdiğini aktardı. Tosun’un ısınma sırasında yeleğini yere fırlattığı ve soyunma odasında İrfan Can ile birlikte hararetli bir tartışmaya girdiği belirtildi.

Sadettin Saran çarşamba günü açıklama yapacak

"TAKIMIN HUZURUNU BOZMAK"

Kulüp kaynaklarına göre, iki oyuncunun kadro dışı bırakılma gerekçesi 'takımın huzurunu bozmak' olarak değerlendirildi. Teknik heyet, disiplini korumak ve takım uyumunu sağlamak amacıyla bu kararı aldı. Oyuncuların bireysel antrenmanlarla çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

SADETTİN SARAN KONUŞACAK

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısında kadro dışı kararlarının arka planına dair detaylı açıklama yapması bekleniyor.