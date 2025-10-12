Fenerbahçe'de Edson Alvarez bilinmezi

Fenerbahçe’nin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, sosyal medya hesabından yaptığı gizemli paylaşımıyla taraftarların dikkatini çekti.

Instagram hikayesinde siyah - beyaz tonlarda bir anime görseli paylaşan Alvarez, görselin altına adalet terazisi ve siyah kalp emojileri ekledi.

KADRO DIŞI GÖNDERMESİ Mİ?

Paylaşımın zamanlaması, Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakıldığı döneme denk geldiği için bazı taraftarlar bu paylaşımı dolaylı bir mesaj olarak yorumladı.

Fenerbahçe'de iki isim kadro dışı bırakıldı

Özellikle 'adalet' vurgusu, takım içindeki dengelere dair bir gönderme olarak algılandı. Diğer taraftarlar ise paylaşımı estetik bir tercih ya da kişisel duygusal ifade olarak değerlendirdi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

HANGİ ANLAMA GELİYOR?

Terazi emojisi: Genellikle adalet, denge veya karar verme süreciyle ilişkilendirilir.

Siyah kalp emojisi: Melankoli, gizem veya derin duyguların sembolü olarak kullanılır.

Alvarez’in bu paylaşımı, resmi bir açıklama içermese de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.