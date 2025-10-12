Fenerbahçe'de iki isim kadro dışı bırakıldı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe yaptığı açıklama ile Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Milli formayla Bulgaristan karşısında dün akşam fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle kadrodan da çıkarılmıştı.

AYRILIKLAR DA ART ARDA AÇIKLANDI

Sarı-lacivertlilerde Sadettin Saran ve ekibinin Sportif A.Ş.'nin başına geçmesiyle beraber ayrılıklar da bir bir geldi. Fenerbahçe, Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemenciler ve Diyetisyen Cenk Özyılmaz ile yollarını ayırdı.