Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor TFF 2. Lig ekibi sezon biter bitmez takımı satmak için görüşmelere başladı

TFF 2. Lig ekibi sezon biter bitmez takımı satmak için görüşmelere başladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da A takımı devredilecek. Başkan Seyit Mehmet Özkan, masaya oturduğu yatırımcı adaylarına ay sonuna kadar süre verdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF 2. Lig ekibi sezon biter bitmez takımı satmak için görüşmelere başladı

TFF 2. Lig kulüplerinden Altınordu'da A takımın yarışmacı haklarını devretmek isteyen Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın masaya oturduğu yatırımcı adaylarına 1 Haziran'a kadar süre verdiği öğrenildi.

AY SONUNA KADAR SATIŞI TAMAMLAMAK İSTİYOR

A takımı kulübün misyonuna uygun bir şahıs ya da bir şirkete teslim etmeyi planlayan Seyit Mehmet Özkan'ın ay sonuna kadar anlaşma sağlanmasını hedeflediği ifade edildi. Kadrosunda 13 futbolcu kalan Altınordu'da teknik ekibin de sözleşmeleri sona erecek.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

TFF 2. Lig ekibi sezon biter bitmez takımı satmak için görüşmelere başladı - Resim : 2

SADECE A TAKIMI DEVREDECEK

Başkan Özkan'ın altyapı takımları, futbol okulları ve tesisleri bünyesinde tutmaya devam edeceği, sadece A takımın yarışmacı haklarının devrinin söz konusu olduğu dile getirildi. Özkan, geçtiğimiz yıllarda da A takımı devretmek istemiş ancak bir yatırımcı ile el sıkışamamıştı. Öte yandan Altınordu'yla sözleşmesi sona eren isimlerden stoper Eren Tokat transferde 1461 Trabzon FK ile anlaştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Altınordu TFF 2. Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro