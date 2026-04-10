TFF 1. Lig'e çıkmayı garantiledi Batman'da yer yerinden oynadı

Batman Petrolspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

TFF 1. Lig'e yükselen ilk takım belli oldu

Batman Petrolspor, ligin 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sincan Belediyesi Ankaraspor’u 3-2 mağlup ederek puanını 79'a çıkardı ve en yakın takipçisi Muğlaspor ile arasındaki farkı 14 puana çıkararak TFF 1. Lig’e yükselmeye hak kazandı.

BATMAN'DA HERKES SOKAKTA

Takımın kente gelişi dolayısıyla taraftarlar Turgut Özal Bulvarı’nda toplandı.

Havalimanı kavşağından Turgut Özal Bulvarı’na kadar araç konvoyu eşliğinde ilerleyen takım otobüsündeki futbolcular, taraftarları selamladı.

Takımlarını coşkuyla karşılayan taraftarlar halay çekip meşale yakarken, havai fişek gösterileriyle şampiyonluğu kutladı.

Tezahüratların yapıldığı kutlamalarda, yoğun ilgi nedeniyle takım otobüsü zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.