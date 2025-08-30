Temsilcimiz galip geldi: Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek

Temsilcimiz galip geldi: Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek
Yayınlanma:
HJK Helsinki'yi mağlup eden ABB FOMGET yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu 3'üncülük maçında ABB FOMGET, Helsinki Stadyumu’nda Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile karşı karşıya geldi.

TEMSİLCİMİZ DEPLASMANDA GALİP GELDİ

Başken ekibi ABB FOMGET; 40’ıncı dakikada Alves, 70’inci dakikada Dias ve 80’inci dakikada Armisa Kuç’un golleriyle rakibini 3-2 mağlup etti. Helsinki’nin karşılaşmadaki golleri ise 45+3’üncü dakikada Sievistö ve 90+8’inci Heroum’dan geldi. Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden tek kadın futbol takımı olan ABB FOMGET, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan başkent ekibinin muhtemel rakipleri ise Ajax, Anderlecht, Subotica, Glasgow City, Koge ve Rosenborg oldu. FOMGET, eleme maçlarını 10-11 Eylül tarihlerinde oynayacak.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Spor
Milli takım oyuncusu kazada hayatını kaybetti
Milli takım oyuncusu kazada hayatını kaybetti
Sergen Yalçın'a gelir gelmez kötü haber: Maça çıkamayacak
Sergen Yalçın'a gelir gelmez kötü haber: Maça çıkamayacak
Filenin Sultanları söz verdi
Filenin Sultanları söz verdi