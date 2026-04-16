Teessüf ettikleri Hakan Kutlu'nun bıraktığı Sakaryaspor düştü: Erzurumspor Serkan Özbalta ile dağları deldi

Erzurumspor'da geçen sezon takımı çalıştıran Hakan Kutlu, daha sonra Vanspor'a gitmişti.

Kutlu, Vanspor'da 5 ay görevde kalabildi. 18 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle takımı 24 puanla 11. sırada bıraktı ve görevden ayrıldı.

Kutlu ayrılırken de "Türkiye’de düşük bütçeli takımlarda futbolcu gelişimini ön planda tutarak, kulüp yapılanmasını daha sağlıklı bir hale getirmek için verilen mücadelenin çoğu zaman karşılık bulmadığını net bir şekilde göstermiştir" diyerek artık doğrudan hedefe oynayan, yüksek bütçeli takımlarda veya Süper Lig seviyesinde çalışmanın daha doğru olacağına karar verdiğini söyledi.

ERZURUMSPOR CAMİASI TEESSÜF ETTİ

Hakan Kutlu'nun bu sözleri Erzurum'da gündem oldu.



Gazete Pusula'da yer alan habere göre; 3 yıl görev yaptığı Erzurumspor FK’yı da hedef gösterdiği ifadelere üzüldüğünü belirten yönetici ve taraftarlar, "Her ne kadar çoğu takımdan düşük bütçeye sahip bir kulüp olsak bile Hakan hocanın bir dediği iki edilmedi. Takımı zor dönemde sahiplenmesi ve küme düşecek denilen takımı hep zirveye oynatmasına rağmen çoğumuzun gönlünde taht kuran hocanın bu açıklamalarını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Mevcut imkanlar nispetinde zorlu yarışta biz de belki pahalı oyuncu transferi olmadı ama gereken bütçe anlamında ki fedakarlığı yaptığımızı bilen bir hocanın böyle bir açıklama yapmasını doğru bulmadık, bulamıyoruz. Süper Lig'de yüksek bütçeli takımı çalıştırmayı daha çok arayacağına inandığımız Kutlu’ya teessüf ederiz" dediler.

SÜPER LİG DERKEN SAKARYASPOR'U GİTTİ SIFIR ÇEKTİ

Açıklamasında Süper Lig'i hedeflediğini söyleyen teknik direktör Hakan Kutlu, beklediği teklifleri alamayınca TFF 1. Lig'de kaldı.

Hakan Kutlu, bu kez de TFF 1. Lig'de Sakaryaspor'la anlaştı. Ancak Hakan Kutlu, Sakaryaspor'da 53 günde 7 maçta sıfır çekti. Hiç galibiyet alamadı, 2 beraberlik 7 mağlubiyetten sonra görevine son verildi.

"ERZURUM'DAN BERİ BELİNİ DOĞRULTAMADI"

Hakan Kutlu'nun Sakaryaspor'dan ayrılması da Erzurum'da çok konuşuldu.

"Erzurumspor'dan beri beli doğrulmadı" diye manşet atan Erzurum Güne Bakış gazetesi, "Erzurumspor FK çatısı altında yakaladığı istikrar ve taraftarla kurduğu bağ ile hafızalarda yer edinen teknik direktör Hakan Kutlu, Mavi-Beyazlı camiadan ayrıldıktan sonra adeta dikiş tutturamadı. Erzurum’da 91 maçlık dev bir periyodu geride bırakan tecrübeli teknik adamın, sonraki durakları olan Van Spor ve Sakaryaspor maceraları hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Mavi .eyazlı ekibin başında çıktığı 91 karşılaşmada 38 galibiyet, 20 beraberlik ve 33 mağlubiyet alarak hatırı sayılır bir puan ortalaması yakalayan Hakan Kutlu, Erzurum sonrası çıktığı yolda bu istatistiklerin uzağında kaldı. Erzurumspor’da kazandığı "başarı" etiketi, ne yazık ki yeni takımlarında puan tablosuna yansımadı. Kutlu yönetimindeki Sakaryaspor, 18. sıraya gerileyerek küme düşme hattının derinliklerine demir attı. Alınan bu sonuçların ardından Sakaryaspor yönetimi de biletini keserek Kutlu ile yolları ayırdı. Erzurumspor'un ardından yönünü kaybeden Hakan Kutlu'nun bir sonraki durağının neresi olacağı ise merak konusu."

SAKARYASPOR KÜME DÜŞTÜ

Sakaryaspor Hakan Kutlu ayrılsa da toparlanamadı.

Hakan Kutlu'dan sonra Mustafa Dalcı'yı getiren yeşil siyahlı takım kendine gelemedi ve lig bitmeden küme düşmesi kesinleşti.

HAKAN KUTLU'NUN YERİNE GELEN SERKAN ÖZBALTA NELER YAPTI?

Erzurumspor ise sezon başında Hakan Kutlu'nun yerine Serkan Özbalta'yı getirdi.



Özbalta yönetimindeki Erzurumspor, adeta dağları deldi.

TFF 1. Lig'in bitmesine 3 hafta kala Erzurumspor, lider. 35 maçta 23 galibiyet aldı. 9 beraberliği var. Sadece 3 kez yenildi. 78 puanla lider ve en yakın rakibi Amedspor'dan 6 puan önde.

Kalan 3 maçtan sadece 1 puan alsa yetecek, gelecek sezon Süper Lig'de oynayacak.

Serkan Özbalta da şampiyon takımın hocası olarak tarihe geçecek.