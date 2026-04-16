Türk gıda sektörünün köklü markalarından ETİ, Hollanda’da yatırımlarını büyütme hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Şirket, Hollanda’nın köklü futbol kulüplerinden AZ Alkmaar ile 2026-2029 yıllarını kapsayan bir iş ortaklığı anlaşmasına imza attı.

3 YILLIK İMZALAR ATILDI

2026’da yürürlüğe girecek olan sözleşme, üç yıl boyunca devam edecek. Bu iş birliği, ETİ’nin Hollanda pazarındaki marka bilinirliğini artırmayı ve taraftar kitlesi üzerinden daha geniş bir tüketici ağına ulaşmayı amaçlıyor.

AZ ALKMAAR’DAN HEYECAN YARATAN AÇIKLAMA

Kulübün ticari direktörü Micheal Koster, “ETİ Bisküvi, Hollanda pazarında gelişim aşamasında olan güçlü bir marka. Ortaklık vizyonumuzla uyumlu şekilde görünürlük, marka deneyimi ve sürdürülebilir ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda başarılı bir iş birliği için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ETİ ESKİŞEHİR'DEN SONRA HOLLANDA'DA

Yıllarca Eskişehirspor'un sponsoru olarak akıllara kazınan ETİ'nin Hollanda CEO’su Alpaslan Güngör ise, “AZ ile ortaklık, ETİ’yi Hollanda halkına daha iyi tanıtmak için güçlü bir platform sağlıyor. Türkiye’de uzun yıllardır güvenilir bir marka olduk. Bu iş birliğiyle ürünlerimizi daha geniş bir kitleye ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. AZ’nin güçlü imajı ve sadık taraftarları, bu ortaklığı bizim için ekstra değerli kılıyor” dedi.

DEV HEDEF

Bu anlaşma, spor kulüpleri ile global markaların iş birliklerinin giderek artan önemini bir kez daha ortaya koydu. ETİ, Hollanda’da büyüme hedeflerini futbolun gücüyle desteklerken, AZ Alkmaar da uluslararası marka iş birlikleriyle ticari gücünü artırmayı amaçlıyor.

ETİ ile AZ Alkmaar arasındaki ortaklık, hem Türk markasının Avrupa’daki konumunu güçlendirecek hem de Hollanda futboluna yeni bir ticari dinamizm kazandıracak.