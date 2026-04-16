Eskişehirspor'dan Avrupa'ya açıldı: Dev kulüple imzalar atıldı

Eskişehirspor'dan Avrupa'ya açıldı: Dev kulüple imzalar atıldı
Yayınlanma:
TFF 3. Lig ekibi Eskişehir'in sponsoru ETİ Avrupa'nın önemli kulüplerinden AZ Alkmaar ile 3 yıllık dikkat çeken bir anlaşma imzaladı.

Türk gıda sektörünün köklü markalarından ETİ, Hollanda’da yatırımlarını büyütme hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Şirket, Hollanda’nın köklü futbol kulüplerinden AZ Alkmaar ile 2026-2029 yıllarını kapsayan bir iş ortaklığı anlaşmasına imza attı.

3 YILLIK İMZALAR ATILDI

2026’da yürürlüğe girecek olan sözleşme, üç yıl boyunca devam edecek. Bu iş birliği, ETİ’nin Hollanda pazarındaki marka bilinirliğini artırmayı ve taraftar kitlesi üzerinden daha geniş bir tüketici ağına ulaşmayı amaçlıyor.

AZ ALKMAAR’DAN HEYECAN YARATAN AÇIKLAMA

Kulübün ticari direktörü Micheal Koster, “ETİ Bisküvi, Hollanda pazarında gelişim aşamasında olan güçlü bir marka. Ortaklık vizyonumuzla uyumlu şekilde görünürlük, marka deneyimi ve sürdürülebilir ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda başarılı bir iş birliği için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ETİ ESKİŞEHİR'DEN SONRA HOLLANDA'DA

Yıllarca Eskişehirspor'un sponsoru olarak akıllara kazınan ETİ'nin Hollanda CEO’su Alpaslan Güngör ise, “AZ ile ortaklık, ETİ’yi Hollanda halkına daha iyi tanıtmak için güçlü bir platform sağlıyor. Türkiye’de uzun yıllardır güvenilir bir marka olduk. Bu iş birliğiyle ürünlerimizi daha geniş bir kitleye ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. AZ’nin güçlü imajı ve sadık taraftarları, bu ortaklığı bizim için ekstra değerli kılıyor” dedi.

DEV HEDEF

Bu anlaşma, spor kulüpleri ile global markaların iş birliklerinin giderek artan önemini bir kez daha ortaya koydu. ETİ, Hollanda’da büyüme hedeflerini futbolun gücüyle desteklerken, AZ Alkmaar da uluslararası marka iş birlikleriyle ticari gücünü artırmayı amaçlıyor.
ETİ ile AZ Alkmaar arasındaki ortaklık, hem Türk markasının Avrupa’daki konumunu güçlendirecek hem de Hollanda futboluna yeni bir ticari dinamizm kazandıracak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Spor
Fenerbahçe ve Galatasaray maçına sürpriz atama: 30. haftanın hakemleri açıklandı
Fenerbahçe ve Galatasaray maçına sürpriz atama: 30. haftanın hakemleri açıklandı
Gaziantep FK'ya geri dönüyor: Burak Yılmaz'ın yerine geliyor
Gaziantep FK'ya geri dönüyor: Burak Yılmaz'ın yerine geliyor
Amedspor harekete geçti: Erzurumspor'u TFF'ye şikayet ettiler
Amedspor harekete geçti: Erzurumspor'u TFF'ye şikayet ettiler