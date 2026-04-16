Amedspor harekete geçti: Erzurumspor'u TFF'ye şikayet ettiler

Amedspor'un Erzurumspor'u yaptığı otobüs paylaşımı nedeniyle TFF'ye şikayet ettiği ortaya çıktı. Amedspor Başkanı Nahit Eren, "Bu paylaşımın rahatsız edici olduğunu, aynı zamanda futbol disiplin yönetmeliği açısından da doğru olmadığını ve cezalandırılmayı gerektiren bir konu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'de 35. haftada lider Erzurumspor, sahasında Boluspor'u 2-0 yenmiş, takipçisi Amedspor ise evinde Ümraniyespor'la 2-2 berabere kalmıştı.
Diyarbakır ekibi puanını 72 yaparken, Amedspor'la puan farkını 6'ya çıkarmıştı.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Bu sonuçların ardından Erzurumspor'dan tepki çeken bir paylaşım geldi.

Amedspor’un daha öne paylaştığı Süper Lig temalı otobüs videosunu alıntılayan Erzurumspor, "Tekerlek patladı" etiketiyle "Bu renkler sizi taşımaz…Başka renklerle tekrar deneyiniz…" ifadelerine yer verdi.
Paylaşımda, söz konusu videonun kurgusunun değiştirilerek otobüsünün tekerlerinin patladığı ve durağa çarptığı versiyonu kullanıldı.
Erzurumspor, yapılan paylaşımın devamında kendi takım otobüsünün görüntüsünü de videoya ekledi.
Amedspor bu paylaşıma tepki gösterdi.

ERZURUMSPOR'U TFF'YE ŞİKAYET ETTİLER

Amedspor'un bu paylaşım nedeniyle Erzurumspor'u Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet ettiği belirtildi.
Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, Amidahaber'deki habere göre şunları söyledi:
"Futbolda tatlı rekabet mutlaka olmalı. Ama toplumda infial uyandıran ya da bir arada yaşama kültürüne zarar veren bu tür paylaşımları tabii ki doğru bulmadığımızı öncelikle ifade etmek istiyorum. Bu paylaşımın rahatsız edici olduğunu, aynı zamanda futbol disiplin yönetmeliği açısından da doğru olmadığını ve cezalandırılmayı gerektiren bir konu olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda da hukuk birimimiz Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'ne disiplin süreç açısından şikayet başvurusunu aynı gün gerçekleştirdi. Tabii o sürecin hukuki anlamda nihayete ermesini bekliyoruz.

Rekabet ve motivasyon toplumun heyecanını artıran bir konu. Lakin toplum ya da kent ya da insanlar arasına bu şekilde ayrımcı ya da rahatsız edici konu başlıkları üzerinden yapılan paylaşımlar zarar verir, vermeye de devam edecek. Bizim bir kültürümüz var. Biz her koşulda diyalog ve iletişimi önemseyen bir kulübüz. Böyle bir gelenekten geldik. Evet bu tür bizleri rahatsız eden paylaşımlar olsa bile eleştiri ve itirazımızı yaparız.
Ama hiçbir süreçte bizim bu dile bir yaklaşımımız olmadı O statlara gittiğimizde ne tür muamelelere maruz kaldığımızı bizler çok iyi biliyoruz. Ama hiçbir zaman bunları toplumu gerecek ya da yeni bir kaotik alan yaratacak konu başlıkları haline getirmedik. Sağ duyumuzu hep koruduk. Korumaya da devam edeceğiz. Biz hedefimize Süper Lig'e ama dediğim gibi her rakibimizi de bu çerçevede gördük. Bu şekilde de kendilerine davrandık. Aynı davranışı onlardan da beklerdik ama maalesef zaman zaman bu tür rahatsız edici paylaşımlar ve rahatsız edici söylem diline de maruz kaldık.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

