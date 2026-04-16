Galatasaray'a 50 milyon euroluk operasyon

Galatasaray şimdiden yeni sezon planlamasına başladı. Portekizli yıldız için bonservis bedeli ödenmeyecek olsa da, üç yıllık maliyetin yaklaşık 50 milyon Euro’yu bulması yönetimin önündeki en büyük engel. Galatasaray, bu operasyonu Şampiyonlar Ligi gelirleriyle finanse etmeyi planlıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN ETKİSİ

Transfer sürecinde dikkat çeken bir gelişme ise İlkay Gündoğan’ın devreye girmesi oldu. Deneyimli futbolcunun, eski takım arkadaşı Bernardo Silva’ya Galatasaray hakkında olumlu referans verdiği öğrenildi.

BARCELONA GERİ ÇEKİLDİ

Barcelona’nın yüksek maliyet nedeniyle transferden vazgeçmesi, Galatasaray’ın elini güçlendirdi. Yönetim, Silva için tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.

MERTENS SONRASI YARATICI ARAYIŞ

Dries Mertens’in yaşlanmasıyla birlikte oyun kurucu eksikliği yaşayan Galatasaray, Silva transferiyle bu boşluğu doldurmayı hedefliyor. Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Silva; 10 numara, sağ kanat ve merkez orta sahada görev alabiliyor.

AVRUPA’DA KALMA İSTEĞİ

AS Monaco ve Manchester City formalarıyla büyük başarılar yaşayan Bernardo Silva’nın Avrupa’da kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Galatasaray yönetimi ise bu transfer için tüm imkanlarını seferber etmeye kararlı.

STRATEJİK HAMLE

Galatasaray’ın Bernardo Silva hamlesi, yalnızca Süper Lig için değil, Avrupa arenasında da iddialı bir kadro kurma hedefinin göstergesi olarak dikkat çekiyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, sarı-kırmızılılar hem marka değerini yükseltecek hem de sahada büyük bir fark yaratacak.