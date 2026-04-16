Galatasaray'a 50 milyon euroluk operasyon

Galatasaray, Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdürürken gelecek sezon için transferde büyük bir hedef belirledi. Sarı-kırmızılıların gündeminde Manchester City’den ayrılması beklenen Bernardo Silva var.

Galatasaray şimdiden yeni sezon planlamasına başladı. Portekizli yıldız için bonservis bedeli ödenmeyecek olsa da, üç yıllık maliyetin yaklaşık 50 milyon Euro’yu bulması yönetimin önündeki en büyük engel. Galatasaray, bu operasyonu Şampiyonlar Ligi gelirleriyle finanse etmeyi planlıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN ETKİSİ

Transfer sürecinde dikkat çeken bir gelişme ise İlkay Gündoğan’ın devreye girmesi oldu. Deneyimli futbolcunun, eski takım arkadaşı Bernardo Silva’ya Galatasaray hakkında olumlu referans verdiği öğrenildi.

BARCELONA GERİ ÇEKİLDİ

Barcelona’nın yüksek maliyet nedeniyle transferden vazgeçmesi, Galatasaray’ın elini güçlendirdi. Yönetim, Silva için tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.

MERTENS SONRASI YARATICI ARAYIŞ

Dries Mertens’in yaşlanmasıyla birlikte oyun kurucu eksikliği yaşayan Galatasaray, Silva transferiyle bu boşluğu doldurmayı hedefliyor. Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Silva; 10 numara, sağ kanat ve merkez orta sahada görev alabiliyor.

AVRUPA’DA KALMA İSTEĞİ

AS Monaco ve Manchester City formalarıyla büyük başarılar yaşayan Bernardo Silva’nın Avrupa’da kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Galatasaray yönetimi ise bu transfer için tüm imkanlarını seferber etmeye kararlı.

STRATEJİK HAMLE

Galatasaray’ın Bernardo Silva hamlesi, yalnızca Süper Lig için değil, Avrupa arenasında da iddialı bir kadro kurma hedefinin göstergesi olarak dikkat çekiyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, sarı-kırmızılılar hem marka değerini yükseltecek hem de sahada büyük bir fark yaratacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Fenerbahçe ve Galatasaray maçına sürpriz atama: 30. haftanın hakemleri açıklandı
Fenerbahçe ve Galatasaray maçına sürpriz atama: 30. haftanın hakemleri açıklandı
Gaziantep FK'ya geri dönüyor: Burak Yılmaz'ın yerine geliyor
Gaziantep FK'ya geri dönüyor: Burak Yılmaz'ın yerine geliyor
Amedspor harekete geçti: Erzurumspor'u TFF'ye şikayet ettiler
Amedspor harekete geçti: Erzurumspor'u TFF'ye şikayet ettiler