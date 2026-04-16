Fenerbahçe ve Galatasaray maçına sürpriz atama: 30. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçına Adnan Deniz Kayatepe atandı.
Gençlerbirliği-Galatasaray maçını ise Batuhan Kolak yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

CUMA:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe

18 Nisan Cumartesi:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor: Cihan Aydın

17.00 Kocaelispor-Göztepe: Ali Yılmaz

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray: Batuhan Kolak

19 Nisan Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu

17.00 Samsunspor-Beşiktaş: Gürcan Hasova

20.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu

20 Nisan Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor: Atilla Karaoğlan

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Spor
Gaziantep FK'ya geri dönüyor: Burak Yılmaz'ın yerine geliyor
Gaziantep FK'ya geri dönüyor: Burak Yılmaz'ın yerine geliyor
Amedspor harekete geçti: Erzurumspor'u TFF'ye şikayet ettiler
Amedspor harekete geçti: Erzurumspor'u TFF'ye şikayet ettiler