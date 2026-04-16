Fenerbahçe ve Galatasaray maçına sürpriz atama: 30. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçına Adnan Deniz Kayatepe atandı.



Gençlerbirliği-Galatasaray maçını ise Batuhan Kolak yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

CUMA:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe

18 Nisan Cumartesi:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor: Cihan Aydın

17.00 Kocaelispor-Göztepe: Ali Yılmaz

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray: Batuhan Kolak

19 Nisan Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu

17.00 Samsunspor-Beşiktaş: Gürcan Hasova

20.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu

20 Nisan Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor: Atilla Karaoğlan