Gaziantep FK'ya geri dönüyor: Burak Yılmaz'ın yerine geliyor
Gaziantep FK'nın istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz'ın yerine eski hocasını getireceği ileri sürüldü.
Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nın deplasmanda Çaykur Rize'ye 2-1 yendiği maçtan sonra TFF'ye sert eleştiriler yönelterek istifa etmişti.
Çizgili kazağıyla çıktı "Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı?" diye sorup "Hadi eyvallah" diyerek çekti gitti
Bu açıklamanın ardından da yönetim Burak Yılmaz'la yolların ayrıldığını duyurmuştu.
MARIUS SUMUDICA GELİYOR
Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın yerine getireceği ismi buldu.
Fanatik'teki habere göre kırmızı siyahlı kulübün yönetimi eski teknik direktörü Marius Sumudica'yı gündemine aldı. Anlaşmanın açıklanması bekleniyor.
55 yaşındaki Marius Sumudica, daha önce 2 dönem Gaziantep FK'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Gaziantep FK, Süper Lig'de 29 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 34 puanla 11. sırada yer alıyor.