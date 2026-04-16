Ankaragücü maçının yayıncısı belli oldu: İsyan ettiren karar

Başkent temsilcisi Ankaragücü'nün İnegölspor maçının Yaay platformu üzerinden yayınlanacağının açıklanmasının ardından Sarı - Lacivertli camiada tepki sesleri yükseldi.

TFF 2. lig ekibi Ankaragücü'nde canlı yayın tepkisi büyüyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, alt liglerdeki yayın programını açıkladı. Buna göre Ankaragücü’nün Erbaaspor deplasmanı Yaay platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

GEÇEN HAFTAKİ KRİZİN ARDINDAN TEPKİ

Yaay, geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü – İnegölspor karşılaşmasında yayına 10 dakika geç başlamış ve ikinci yarıyı yayınlayamamıştı. Bu durum taraftarların büyük tepkisini çekmişti. Yeni haftada aynı platformun tercih edilmesi, eleştirilerin yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

TFF’DEN YAYIN PROGRAMI

Federasyon, 18-19 Nisan tarihlerinde yayınlanacak maçların listesini duyurdu:

  • 18 Nisan Cumartesi (TFF YouTube): Çorlu Spor 1947 – Küçükçekmece Sinop Spor, Erciyes 38 FK – Niğde Belediyespor, 52 Orduspor FK – Zonguldak Spor
  • 18 Nisan Cumartesi (Yaay): Eskişehirspor – Alanya 1221 Spor
  • 19 Nisan Pazar (TFF YouTube): Gebzespor – Mardin 1969 Spor, Muğlaspor – Şanlıurfaspor
  • 19 Nisan Pazar (Yaay): Erbaaspor – Ankaragücü

TARAFTAR İSYANDA

Sarı-lacivertli taraftarlar, geçtiğimiz haftaki yayın sorunlarının tekrar yaşanmasından endişe ediyor. Yayın tercihi, alt liglerde dijital yayın kalitesi ve erişim sorunlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Alt liglerde yayınların farklı platformlara dağıtılması, taraftarların erişim sıkıntısını artırıyor.

