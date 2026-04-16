Terk edilen spor salonu için son 200 gün

Niksar'da yılan hikayesine dönen spor salonu projesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Uzun süredir tamamlanması beklenen Niksar Spor Salonu projesi yeniden hayata geçiriliyor. Tokat genelinde spor yatırımlarına hız kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalarla birlikte tesisin 2026 yılı sonunda hizmete açılması hedefleniyor.

55 MİLYONLUK YATIRIM

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla yürütülecek proje için yaklaşık 55 milyon 850 bin lira yatırım yapılacak.

200 GÜN SONRA TAMAMLANACAK

Çalışmaların 6 Nisan 2026’da başlayacağı ve 200 gün içerisinde tamamlanarak 1 Kasım 2026’da hizmete açılacağı belirtildi.

GENÇLER İÇİN MODERN TESİS

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Niksar’da gençler ve sporcular modern bir spor salonuna kavuşacak. Yeni tesisin, ilçede sportif faaliyetlerin daha etkin yürütülmesine ve sporun yaygınlaşmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Bu yatırım, Tokat ve çevresinde spor altyapısının güçlendirilmesi açısından kritik bir adım olarak görülüyor. Özellikle gençlerin spora yönlendirilmesi ve ulusal düzeyde yeteneklerin keşfedilmesi için Niksar Spor Salonu’nun açılışı büyük önem taşıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

