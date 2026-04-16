Canlı yayında açıkladı: Okan Buruk Fenerbahçe'yi yense bile gidiyor

Telegol programının moderatörü ve Galatasaray’a yakınlığıyla bilinen gazeteci Serhat Ulueren, kulüp içinden sıcak bilgiler paylaştı.

Ulueren, teknik direktör Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek’in geleceğine dair canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“ICARDI KADRO DIŞI KALACAKTI”

Ulueren, “Okan Buruk, Icardi’nin izinlerini iptal edecekti. Gitmek istedi, hocanın kararı kadro dışı bırakmaktı ama sonrasında vazgeçildi. Ayrıca Okan Hoca’nın Osimhen’le dışarıda iki kez yemek yemesi Abdülkerim ve Icardi’yi rahatsız etti” ifadelerini kullandı.

“MORALİNDE DÜŞÜKLÜK VAR”

Deneyimli gazeteci, Buruk’un kararlarının dış etkenlerle değiştirildiğini öne sürerek, “Hocanın moralinde düşüklük var. Oyuncularla enerjisi uzaklaşıyor. Galatasaray’ın kondisyonu 60 dakikada bitiyor. Okan Buruk Icardi’yle başlamak istiyor ama birileri onun kararını değiştiriyor” dedi.

“FENERBAHÇE'Yİ YENSE BİLE”

Ulueren, Başkan Dursun Özbek’in Okan Buruk’u kafasında sildiğini iddia ederek, “Fenerbahçe’yi güzel bir oyunla yenip şampiyon olursa taraftara kendini affettirir. Ancak Fenerbahçe’yi yenemeyip şampiyon olsa bile takımda kalma ihtimali çok zor. Yönetimin düşüncesi bu. Ayrıca Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu’nun sezon sonunda görevini bırakma düşüncesi var” sözlerini aktardı.