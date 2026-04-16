Erling Haaland dayanamadı: Arda Güler'i paylaştı ve altına bakın ne yazdı!

Manchester City'nin dünyaca ünlü Norveçli golcüsü Erling Haaland, Arda Güler'in Bayern Münih'e attığı gollerden sonra sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in deplasmanda Bayern Münih'e 4-3 yenildiği maça milli futbolcumuz Arda Güler damgasını vurdu.

Arda Güler, 35. saniyede gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Frikikten de müthiş bir şutla fileleri havalandıran Arda Güler, maç bittikten sonra ise itirazdan dolayı hakemden kırmızı kart gördü.
Arda Güler'in golleri Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

"BU AN İÇİN DOĞDU"

Arda Güler'in nefis gollerine Manchester City'nin dünyaca ünlü golcüsü Erling Haaland da kayıtsız kalmadı.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid-Manchester City maçında Haaland'ın Arda Güler'le eşleşmlesi çok konuşulmuştu.

Erling Haaland, Arda Güler'in Bayern Münih'e attığı gollerden sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Arda Güler'in fotoğrafını koyan Erling Haaland, altına da "Bu an için doğdu" ifadesine yer verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

