Erling Haaland dayanamadı: Arda Güler'i paylaştı ve altına bakın ne yazdı!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in deplasmanda Bayern Münih'e 4-3 yenildiği maça milli futbolcumuz Arda Güler damgasını vurdu.

Arda Arda Arda: 2 gol attı çok sinirlendi kırmızı gördü Perez soyunma odasına indi

Arda Güler, 35. saniyede gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Frikikten de müthiş bir şutla fileleri havalandıran Arda Güler, maç bittikten sonra ise itirazdan dolayı hakemden kırmızı kart gördü.

Arda Güler'in golleri Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

"BU AN İÇİN DOĞDU"

Arda Güler'in nefis gollerine Manchester City'nin dünyaca ünlü golcüsü Erling Haaland da kayıtsız kalmadı.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid-Manchester City maçında Haaland'ın Arda Güler'le eşleşmlesi çok konuşulmuştu.



Erling Haaland, Arda Güler'in Bayern Münih'e attığı gollerden sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Arda Güler'in fotoğrafını koyan Erling Haaland, altına da "Bu an için doğdu" ifadesine yer verdi.