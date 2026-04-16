Arda Arda Arda: 2 gol attı çok sinirlendi kırmızı gördü Perez soyunma odasına indi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Real Madrid, çeyrek final rövanş maçında karşılaştı.

Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 2-1 kazanan Bayern Münih, Allianz Arena'da Arda Güler'in harika golüyle şok oldu.

Daha 35. saniyede Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in takım arkadaşına verdiği pasta araya giren Arda Güler, ceza sahası dışından düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Bayern, 6. dakikada Aleksandar Pavlovic ile eşitliği sağladı.

Arda Güler 35. saniyede tarihe geçti: Şampiyonlar Ligi'nde ilk

29'da Real Madrid'in kazandığı serbest atışta ceza sahası dışından kaleye müthiş bir şut yollayan Arda Güler, kaleci Neuer'i bir kez daha mağlup etmeyi başardı.



Bayern Münih, 38. dakikada Harry Kane ile skoru 2-2'ye getirirken Real Madrid, 42. dakikada Kylian Mbappe ile 3-2 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.



İspanya temsilcisinde 86. dakikada Eduardo Camavinga, yaptığı faulun ardından topu vermemesi nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.

Real Madrid'in 10 kişi kalmasının ardından maçta kontrolü alan Alman ekibi, 89. dakikada Luis Diaz ve 90+4'de Michael Olise'nin golleriyle rakibini 4-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

ARDA GÜLER'E KIRMIZI KART

Real Madridli oyuncular maçtan sonra gösterdiği kırmızı kart nedeniyle Sloven hakem Slavko Vincic'in etrafını sardı ve itirazlarda bulundu.

Çok sinirli olduğu görülen Arda Güler, bir şeyler söyledikten sonra direkt kırmızı kart gördü.

BAŞKAN SOYUNMA ODASINA İNDİ

Real Madridli futbolcular sinirli ve üzgün bir şekilde soyunma odasına gitti.



İspanyol basınının iddiasına göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez de karşılaşmanın son düdüğünün ardından soyunma odasına indi ve futbolculara konuşma yaptı.

İSPANYOL BASININDA ARDA

İspanyol basını Arda Güler'in performansını manşetlerine taşıdı.

MARCA: Arda Güler’in sol ayağı altın. Asla unutamayacağı bir geceydi. Real Madrid oyuncusu ve dünya yıldızı olarak adını duyurduğu gece. Allianz Arena'da, her futbolcudan en iyi performans gerektiren bir maçta Arda Güler öne çıkarak iki muhteşem gol attı ve çok daha fazlasını yaptı.

İlk gol 34. saniyede, 35 metreden Neuer'in hatasını değerlendirerek geldi. İkincisi ise köşeye gönderilen bir serbest vuruştu. Ve sonra harika futbolu, Bayern'den çaldığı toplar, rakibin baskısı altında stoperlerin arasına girip topu çıkarma cesareti, ardından Vinicius, Bellingham ve Mbappe'ye pas dağıtma becerisi. Onun için fantastik bir gece."



DIARIO AS: Arda Güler golcü olmasının yanı sıra mükemmel bir arabulucuydu. Diğerlerinden daha hızlı düşünüyor ve zaferin derinlikte yattığını anlıyor. Performansı, en azından kendisinin bu çalkantılı sezonda bir adım ileriye gittiğini gösteriyor. Real Madrid'e umut veren Arda Güler'in muhteşem golünden bir başka kare. Türk oyuncu müthiş bir şut çekti ve hem barajı hem de Alman kaleci Neuer'i çaresiz bıraktı."