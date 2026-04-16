Fenerbahçe'de hesapları bozan 3 sakatlık: Tedesco'yu aldı bir düşünce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takım sonraki hafta ise sezonun finali niteliği taşıyan maçta Galatasaray karşısına çıkacak.

Çaykur Rizespor maçı öncesi bazı futbolcuların durumu teknik direktör Domenico Tedesco'yu düşündürüyor.

ASENSİO-SKRİNİAR-İSMAİL YÜKSEK

Sarı lacivertli takımda sakatlığı süren futbolculardan Asensio'nun dizindeki ödemin indiği, ancak zorlandığında ağrıların arttığı belirtildi. İspanyol futbolcunun oynaması halinde sakatlığının ilerleyebileceği ve Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyebileceği ileri sürüldü.

Milan Skriniar'ın da oynamasının risk olacağı, ancak diğer stoper Oosterwolde'nin de cezalı olmasının Tedesco'yu zorladığı belirtildi.

Fanatik'teki habere göre; Skriniar'ın fedakarlık yapmaya hazır olduğu, ancak Tedesco'nun henüz karar veremediği ifade edildi.

Sakatlığı geçen ve bireysel çalışmalara başlayan İsmail Yüksek için de Tedesco'nun kararsız olduğu bildirildi.

Tedesco'nun maç kadrosuna alacağı bu futbolcularla ilgili son kararını karşılaşma öncesi vereceği, gerekirse oyunun gidişine göre forma verebileceği öğrenildi.