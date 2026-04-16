Bayern kalecisi Neuer'dan Arda Güler itirafı

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, deplasmanda Bayern Münih'e 4-3 yenildi. İlk maçı da 2-1 kazanan Bayern Münih tur atladı ama maça damgasını milli futbolcumuz Arda Güler vurdu.

Arda Arda Arda: 2 gol attı çok sinirlendi kırmızı gördü Perez soyunma odasına indi

Arda Güler, daha 35. saniyede Neuer'in hatalı pasını yakalayarak, ceza alanı dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Genç futbolcu, 2. golünü de nefis bir frikik golüyle attı.

"VURUŞLARI ÇOK GÜÇLÜ BU ONUN YETENEĞİ"

Dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Manuel Neuer, maçtan sonra Arda Güler'den yediği gollerle ilgili soruya dikkat çeken karşılık verdi.

Neuer, şunları söyledi:

"(İlk gol) Aslında topu dışarıdaki Stani’ye atmak istemiştim ama topa iyi vuramadım. Asıl sorun buydu. Resmen berbat bir pas verdim. O da (Arda Güler) harika sol ayağıyla topa direkt hakimiyet sağladı.



Bunu frikik pozisyonunda da gördük. Vuruşları gerçekten çok güçlü. Bu onun yeteneği ve onu özel kılan şey de bu."