Bayern kalecisi Neuer'dan Arda Güler itirafı

Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, Real Madrid maçında kendisine 2 gol atan Arda Güler'le ilgili konuştu. Dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Neuer, çarpıcı bir itirafta bulundu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, deplasmanda Bayern Münih'e 4-3 yenildi. İlk maçı da 2-1 kazanan Bayern Münih tur atladı ama maça damgasını milli futbolcumuz Arda Güler vurdu.

Arda Arda Arda: 2 gol attı çok sinirlendi kırmızı gördü Perez soyunma odasına indiArda Arda Arda: 2 gol attı çok sinirlendi kırmızı gördü Perez soyunma odasına indi

Arda Güler, daha 35. saniyede Neuer'in hatalı pasını yakalayarak, ceza alanı dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Genç futbolcu, 2. golünü de nefis bir frikik golüyle attı.

"VURUŞLARI ÇOK GÜÇLÜ BU ONUN YETENEĞİ"

Dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Manuel Neuer, maçtan sonra Arda Güler'den yediği gollerle ilgili soruya dikkat çeken karşılık verdi.
Neuer, şunları söyledi:
"(İlk gol) Aslında topu dışarıdaki Stani’ye atmak istemiştim ama topa iyi vuramadım. Asıl sorun buydu. Resmen berbat bir pas verdim. O da (Arda Güler) harika sol ayağıyla topa direkt hakimiyet sağladı.

Champions League: Manuel Neuer verursacht zwei Gegentore | Sport | BILD.de
Bunu frikik pozisyonunda da gördük. Vuruşları gerçekten çok güçlü. Bu onun yeteneği ve onu özel kılan şey de bu."

Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Spor
Fenerbahçe ve Galatasaray maçına sürpriz atama: 30. haftanın hakemleri açıklandı
Fenerbahçe ve Galatasaray maçına sürpriz atama: 30. haftanın hakemleri açıklandı
Gaziantep FK'ya geri dönüyor: Burak Yılmaz'ın yerine geliyor
Gaziantep FK'ya geri dönüyor: Burak Yılmaz'ın yerine geliyor
Amedspor harekete geçti: Erzurumspor'u TFF'ye şikayet ettiler
Amedspor harekete geçti: Erzurumspor'u TFF'ye şikayet ettiler