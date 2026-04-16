Fenerbahçe'den örnek verdi: Sorun sadece Osimhen değil

Galatasaray'da gözler Osimhen'in dönüş tarihine çevrildi. Sarı - Kırmızılılar Nijeryalı golcünün yokluğunda yaşadığı puan kayıpları sonrası 26 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi derbisi de büyük önem kazandı.

Socrates Dergisi yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray’ın Kocaelispor karşısında yaşadığı puan kaybı sonrası takımın asıl sıkıntısını değerlendirdi.

“SADECE OSIMHEN DEĞİL”

Demirkol, kötü oyunun yalnızca Osimhen’in eksikliğine bağlanamayacağını vurguladı ve şunları söyledi:

Galatasaray’ın kötü oyunu sadece Osimhen’e bağlı değil. Onun eksikliği büyük etken ama tek sorun bu değil. En büyük artısı rakip defansa boğucu baskı yapması ve orta sahada top çıkarılamadığında inanılmaz yardım etmesiydi.

MERTENS'İN YERİ DOLMADI

Galatasaray’ın asıl probleminin orta saha olduğunu belirten Demirkol, “Geçen sene Lemina geldi, Torreira’yla uyum sağladı ve şampiyon oldular. Mertens’in yeri dolmadı. Orta sahada bunalım olduğunda Mertens bunu çözüyordu. Şimdi ise doğru düzgün pozisyona bile giremiyorlar” dedi.

FENERBAHÇE ÖRNEĞİ

Demirkol, Fenerbahçe’nin orta sahadaki uyumunu örnek göstererek, “Fenerbahçe’de Kante ve Guendouzi bu uyumu sağladı, taşlar yerine oturdu. Galatasaray yenildiği zaman bozguna uğruyor. Üzülürsün ama bozguna uğramak başka bir şey. Bunun dengesi yok” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY SON 3 MAÇTA NE YAPTI?

Son üç maçta Galatasaray orta sahası ciddi bir üretkenlik sorunu yaşadı!

Pas yüzdesi düştü, top kazanma oranı azaldı ve şut üretimi sınırlı kaldı. Lucas Torreira’nın oyundan erken çıkması ve orta saha rotasyonundaki uyumsuzluk bu tabloyu daha da belirginleştirdi.

Trabzonspor, Göztepe ve Kocaelispor maçlarında toplam 5 puan kaybı yaşandı.

Orta saha oyuncularının pas yüzdesi önceki haftalara göre yüzde 7 oranında düştü (ortalama yüzde 84’ten yüzde 77’ye).

Top kazanma oranı yüzde 52’den yüzde 45’e geriledi.

Şut üretimi orta saha kaynaklı olarak maç başına 2,3’ten 1,1’e düştü.

İSTATİSTİKLER DEMİRKOL'U DOĞRULADI

Galatasaray’ın son üç maçtaki istatistikleri, Mehmet Demirkol’un analizini doğruladı. Osimhen’in yokluğunda orta sahadaki üretkenlik ve uyum eksikliği de rakamlara yansıdı.