Ahmet Çakar: Galatasaray kollanıyor

Ahmet Çakar’ın son açıklamaları Türk futbolunda büyük yankı uyandırdı.

Eski hakem, Galatasaray’ın yıllardır federasyon ve hakemler tarafından kollandığını iddia ederek tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Bu sözler özellikle şampiyonluk yarışının kritik haftalarında gündemi hareketlendirdi.

BÜYÜKEKŞİ DÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Çakar, Galatasaray’ın kollandığını öne sürerken Mehmet Büyükekşi döneminde Galatasaray’ın hakem hatalarıyla avantaj sağladığını, buna karşılık Fenerbahçe’nin benzer durumlarda baskıya maruz kaldığını söyledi.

İŞTE ÇAKAR'IN GÜNDEM YARATAN İDDİALARI

Mehmet Büyükekşi Federasyonu zamanında Galatasaray’ın ağır, acımasız bir şekilde kollanmıştır. Çamur atmıyorum, bunu biliyorum.

Galatasaray hakem hatasıyla kazanınca Mehmet Büyükekşi federasyona giriyor, MHK’ye şöyle diyor: “Olabilir ya, hakem doğru karar verdi.” diyor; hâlbuki karar hatalı.

Fenerbahçe hakem hatasıyla puan kazandığında bir karış suratla federasyona giriyor: “Dün hakemin yediği naneyi gördünüz mü?” falan diye hakemlere baskı yapıyor.

Türk futbolunda son 40 yılda yüzde 80 oranında Galatasaray kollanmaktadır.

Galatasaray’ın lobisi sadece futbolda değil, başka sektörlerde de etkilidir ve birbirlerini kollarlar.

DAHA ÖNCE DE SÖYLEMİŞTİ

Ahmet Çakar daha önce de Galatasaray hakkında benzer iddialarda bulunmuştu.

Lobi açıklaması: "Türkiye’de ve dünyada lobisi en güçlü Türk takımı Galatasaray’dır" sözleriyle dikkat çekmişti.

Hakem kararları eleştirisi: Galatasaray maçlarında verilen tartışmalı kararlar sonrası VAR ve hakemleri hedef almıştı.

Şampiyonluk tahmini: Çakar, Galatasaray'a şampiyonluk için yüzde 61 şans tanıdığını açıklamıştı.

Ahmet Çakar’ın açıklamaları, Türk futbolunda hakem kararları ve federasyon tarafsızlığı konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.