"Bu çocuğun Galatasaray'daki görevi nedir? Okan Buruk'un oğlu olması mı?"

"Bu çocuğun Galatasaray'daki görevi nedir? Okan Buruk'un oğlu olması mı?"
Yayınlanma:
Galatasaray-Kocaelispor maçından sonra Okan Buruk'un soyunma odası koridorlarında bulunan 16 yaşındaki oğlu Ali Yiğit Bulut hakeme karşı sözlerinden dolayı PFDK'ya sevk edildi. Ardırdan "Bu çocuğun görevi nedir? Okan Buruk'un oğlu olması mı?" tartışması başladı.

Galatasaray'ın Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı maçla ilgili açıklanan PFDK sevkleri, yeni bir tartışmaya daha yol açtı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada PFDK'ya sevk edilen isimler arasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un da olduğu görüldü.

TFF'den Okan Buruk'un oğlu için sürpriz kararTFF'den Okan Buruk'un oğlu için sürpriz karar

TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 12.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ YİĞİT BURUK’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

SOYUNMA ODASI KORİDORUNDA HAKEME HAKARET

Boynunda Galatasaray görevlisi yaka kartı bulunan Ali Yiğit Buruk'un soyunma odası koridorunda hakem Oğuzhan Çakır'a hakaret ettiği belirtildi.
Ali Yiğit Buruk, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçtan sonra da tartışmalarda yer almış, ancak PFDK'ya sevk edilmemişti.
Bu olayın ardından yeni bir tartışma ortaya çıktı.
"Bu çocuğun Galatasaray'daki görevi nedir?" sorusuna cevap beklenirken, tek özelliğinin Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu olması olduğu belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fenerbahçe ve Galatasaray maçına sürpriz atama: 30. haftanın hakemleri açıklandı
Fenerbahçe ve Galatasaray maçına sürpriz atama: 30. haftanın hakemleri açıklandı
Gaziantep FK'ya geri dönüyor: Burak Yılmaz'ın yerine geliyor
Gaziantep FK'ya geri dönüyor: Burak Yılmaz'ın yerine geliyor
Amedspor harekete geçti: Erzurumspor'u TFF'ye şikayet ettiler
Amedspor harekete geçti: Erzurumspor'u TFF'ye şikayet ettiler