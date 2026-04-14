TFF'den Okan Buruk'un oğlu için sürpriz karar

TFF'den Okan Buruk'un oğlu için sürpriz karar
Yayınlanma:
TFF, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'u 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle disipline sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 29. haftanın sona ermesiyle birlikte disiplin sevklerini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sürpriz bir isme de yer verildi.

OKAN BURUK'UN OĞLU DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

TFF, Rams Park'ta oynanan Galatasaray - Kocaelispor maçındaki 'sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'u PFDK'ya sevk etti.

Konuya dair yapılan açıklamada "GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ YİĞİT BURUK’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY DA SEVK EDİLDİ

Sarı-kırmızılılar ayrıca maçta yer alan taraftarların neden olduğu 'çirkin ve kötü tezahüratlar' sebebiyle de PFDK'ya sevk edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen ilk 2 takım belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen ilk 2 takım belli oldu
TFF'den skandal Burak Yılmaz kararı
TFF'den skandal Burak Yılmaz kararı