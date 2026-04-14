TFF'den Okan Buruk'un oğlu için sürpriz karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 29. haftanın sona ermesiyle birlikte disiplin sevklerini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sürpriz bir isme de yer verildi.

OKAN BURUK'UN OĞLU DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

TFF, Rams Park'ta oynanan Galatasaray - Kocaelispor maçındaki 'sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'u PFDK'ya sevk etti.

Konuya dair yapılan açıklamada "GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ YİĞİT BURUK’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY DA SEVK EDİLDİ

Sarı-kırmızılılar ayrıca maçta yer alan taraftarların neden olduğu 'çirkin ve kötü tezahüratlar' sebebiyle de PFDK'ya sevk edildi.