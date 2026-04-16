Konyaspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde seremoni ücretini açıkladı.

DEV MAÇTA ÇOCUKLAR SAHADA

21 Nisan Salı günü saat 20.30’da oynanacak mücadelede, kulübe 25 bin TL bağış yapan ailelerin çocukları seremoniye çıkma hakkı elde edecek. Süper Lig kulüplerinin sıkça uyguladığı bu yöntem, hem kulüplere ek gelir sağlıyor hem de çocuklara unutulmaz bir anı yaşatıyor.

25 BİN TL BAĞIŞ

Konyaspor’dan yapılan duyuruda, “Konyaspor – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması öncesinde düzenlenecek seremoniye katılma fırsatı. Kulübümüze destek olmak ve bu özel anın bir parçası olmak için 25.000 TL bağış ile sen de yerini alabilirsin” ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE MAÇINA BİLET KAMPANYASI

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Konyaspor, taraftarların yoğun tepkisini dikkate alarak dikkat çekici bir kampanya başlattı. Bilet fiyatlarının yüksek bulunması üzerine harekete geçen yeşil-beyazlı yönetim, hem tribün desteğini artırmayı hem de taraftarların maça erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

KONYASTORE ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞE BİLET FIRSATI

Kulübün resmi satış noktası Konyastore üzerinden başlatılan kampanya kapsamında, 7 bin 500 TL ve üzeri alışveriş yapan taraftarlara Doğu Tribünü’nden bilet kazanma şansı sunuluyor. Yapılan açıklamada, “Maç heyecanını tribünde yaşamak isteyenler için fırsat!” ifadeleriyle taraftarlara çağrı yapıldı.

KATILIM ŞARTLARI VE SINIRLAR

Kampanyaya katılmak için Konyaspor logolu Passolig kartına sahip olma zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca kampanyanın sınırlı sayıda taraftarı kapsadığı ve yoğun ilgi nedeniyle kısa sürede sona erebileceği belirtildi.

TRİBÜNLERİN DOLMASI HEDEFLENİYOR

Konyaspor yönetimi, bu kampanya ile kritik öneme sahip Fenerbahçe mücadelesinde tribünlerin dolmasını ve takımın daha güçlü bir atmosferde sahaya çıkmasını amaçlıyor.