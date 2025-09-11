Tedesco'ya gelir gelmez kötü sürpriz

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Trabzonspor’u konuk edecek.

14 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak.

TEDESCO’YA GELİR GELMEZ KÖTÜ HABER

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, ilk idmanına yıldız oyuncularından yoksun çıktı.

Sakat Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Jhon Duran'la beraber milli takımdan sakat dönen Kerem Aktürkoğlu ile henüz hazır olmayan Marco Asensio antrenmanda yer almadı.

Kerem Aktürkoğlu, ağrıları olduğu için tedavi programı kapsamında sahada yürüyüş yapıp daha sonra salona geçti.

Bu oyuncuların Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

ESKİ SİSTEMDEN DEVAM EDİLECEK

Alman teknik adamın da Zeki Murat Göle gibi 4-2-3-1 sisteminden devam etmesi bekleniyor.

Tedesco ilk idmanında Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Talisca, Nene, En-Nesyri 11’ini denedi.