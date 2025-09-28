Tedesco'nun yerine kim gelecek? Sadettin Saran Fenerbahçe'nin eski hocasıyla görüştü
Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç, olağanüstü kongre öncesinde teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırmış, yerine de Domenico Tedesco'yu getirmişti.
Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 1 kez de mağlup oldu.
Başkanlığa olağanüstü kongrede Sadettin Saran'ın seçilmesinin ardından Tedesco tartışmaları alevlendi.
Sadettin Saran'ın Tedesco'yu görevden alacağı iddia edilirken, yerine 3 aday olduğu bildirildi.
Saran'ın Aykut Kocaman-Volkan Demirel ikilisini işbaşına getirmeyi kararlaştırdığı ileri sürülmüştü.
Ancak teknik direktör adayının sadece Aykut Kocaman olmadığı iddia edildi.
Fanatik'teki habere göre Sadettin Saran, 3 teknik direktörden birini sarı lacivertli takımın başına geçirecek.
SARAN, İSMAİL KARTAL'LA GÖRÜŞTÜ
Saran'ın Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e yenildiği maçtan 1 gün sonra gece geç saatlerde Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'la görüştüğü belirtildi.
Sadettin Saran'ın 3 teknik direktör adayının Aykut Kocaman, İsmail Kartal ve Emre Belözoğlu olduğu ileri sürüldü.
Fenerbahçe yönetiminin bugünkü Antalyaspor maçından sonra teknik direktör Tedesco ile ilgili karar alabileceği ifade edildi.