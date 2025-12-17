Tedesco'nun maaşı ortaya çıktı

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Spor muhabiri Aydın Cingöz İtalyan teknik adamın maaşını ve aylık kazancını açıkladı.

Fenerbahçe’de alınan sonuçların ardından geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Domenico Tedesco’nun maaşı gündeme geldi.
Sarı - Lacivertlilerle iki yıllık sözleşme imzalayan Tedesco’nun anlaşma detayları kamuoyuna açıklanmamıştı.

Sarı - Lacivertlilerde İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco’nun yıllık 4 milyon euro kazandığı, sözleşmenin feshi halinde kulübün 8 milyon euro ödemek zorunda kalacağı iddia edildi.

AYLIK 40 BİN EURO

Gazeteci Aydın Cingöz, katıldığı bir yayında Tedesco’nun yıllık 4 milyon euro aylık da 40 bin euro kazandığını belirtti. Bu rakam, iki yıllık sözleşme süresi boyunca toplam 8 milyon euroya denk geliyor. Tedesco'nun maaşının gündem olmasının ardından Sarı Lacivertli taraftarlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

FESİH DURUMUNDA 8 MİLYON EURO

Cingöz’ün aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Tedesco ile yollarını ayırması halinde 8 milyon euro fesih bedeli ödemek zorunda kalacak. Bu durum, kulüp açısından ciddi bir mali yük anlamına geliyor.

Yıllık maaş: 4 milyon euro.
Toplam sözleşme süresi: 2 yıl.
Fesih halinde ödenecek tutar: 8 milyon euro.

