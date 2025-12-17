Tedesco'nun maaşı ortaya çıktı
Fenerbahçe’de alınan sonuçların ardından geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Domenico Tedesco’nun maaşı gündeme geldi.
Sarı - Lacivertlilerle iki yıllık sözleşme imzalayan Tedesco’nun anlaşma detayları kamuoyuna açıklanmamıştı.
Sarı - Lacivertlilerde İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco’nun yıllık 4 milyon euro kazandığı, sözleşmenin feshi halinde kulübün 8 milyon euro ödemek zorunda kalacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'de Ali Koç detayı dikkat çekti
AYLIK 40 BİN EURO
Gazeteci Aydın Cingöz, katıldığı bir yayında Tedesco’nun yıllık 4 milyon euro aylık da 40 bin euro kazandığını belirtti. Bu rakam, iki yıllık sözleşme süresi boyunca toplam 8 milyon euroya denk geliyor. Tedesco'nun maaşının gündem olmasının ardından Sarı Lacivertli taraftarlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
FESİH DURUMUNDA 8 MİLYON EURO
Cingöz’ün aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Tedesco ile yollarını ayırması halinde 8 milyon euro fesih bedeli ödemek zorunda kalacak. Bu durum, kulüp açısından ciddi bir mali yük anlamına geliyor.
Yıllık maaş: 4 milyon euro.
Toplam sözleşme süresi: 2 yıl.
Fesih halinde ödenecek tutar: 8 milyon euro.