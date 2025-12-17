Fenerbahçe’de alınan sonuçların ardından geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Domenico Tedesco’nun maaşı gündeme geldi.

Sarı - Lacivertlilerle iki yıllık sözleşme imzalayan Tedesco’nun anlaşma detayları kamuoyuna açıklanmamıştı.

Sarı - Lacivertlilerde İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco’nun yıllık 4 milyon euro kazandığı, sözleşmenin feshi halinde kulübün 8 milyon euro ödemek zorunda kalacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Ali Koç detayı dikkat çekti

AYLIK 40 BİN EURO

Gazeteci Aydın Cingöz, katıldığı bir yayında Tedesco’nun yıllık 4 milyon euro aylık da 40 bin euro kazandığını belirtti. Bu rakam, iki yıllık sözleşme süresi boyunca toplam 8 milyon euroya denk geliyor. Tedesco'nun maaşının gündem olmasının ardından Sarı Lacivertli taraftarlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

FESİH DURUMUNDA 8 MİLYON EURO

Cingöz’ün aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Tedesco ile yollarını ayırması halinde 8 milyon euro fesih bedeli ödemek zorunda kalacak. Bu durum, kulüp açısından ciddi bir mali yük anlamına geliyor.

