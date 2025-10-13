Tedesco'nun istediği "Lider futbolcu" ortaya çıktı: Bonservisi 10 milyon euro

Yayınlanma:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun takıma istediği lider futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlığa seçilmesinden sonra da görevinde kalan ve yönetime rapor verdiği belirtilen teknik direktör Domenico Tedesco'nun "Lider futbolcu" istediği, ismin de belli olduğu ileri sürüldü.

Tedesco'nun istediği oyuncunun Brezilya'nın Corinthians takımında forma giyen Hollandalı Memphis Depay olduğu iddia edildi.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Milliyet'in haberine göre; Brezilyalı gazeteci Cosme Rimoli, ülkesinde katıldığı televizyon programında canlı yayında Fenerbahçe'nin, Corinthians'ın yıldızı Memphis Depay'ı transfer etmek istediğini söyledi.

depay.jpg

Rimoli, şu ifadeleri kullandı:

"Depay'ya Fenerbahçe ilgileniyor. Çünkü teknik direktör Domenico Tedesco takımına bir lider istiyor. Bonservis fiyatı 10 milyon euro. Transfer dönemi ocak ayında başlayacak. Memphis Depay isterse ayrılabilir. Ayrılmayı da istiyor. Gitmek istemi halinde onu tutmanın yolu yok."

Fenerbahçeli futbolcudan sürpriz imzaFenerbahçeli futbolcudan sürpriz imza

Hollandalı yıldız Depay'ın yıldızı PSV Eindhoven'da başladı. Sırasıyla Lyon, Manchester United, Barcelona ve Atletico Madrid takımlarında oynadı. 2024 yılında da Brezilya ekibine transfer olmuştu.

Kulüp kariyerinde 488 maçta 173 gol atan Depay, Hollanda Milli Takımı'nda da 106 maçta fileleri 54 kez havalandırdı.

Kaynak:Milliyet

