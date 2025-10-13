Fenerbahçeli futbolcudan sürpriz imza

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de Archie Brown menajerlik şirketini değiştirdi. İngiliz futbolcu, İranlı menajer Ali Barat'ın sahibi olduğu Epic Sports ile anlaştı.

Sezon başında Fenerbahçe’ye transfer olan İngiliz sol bek Archie Brown’dan sürpriz bir imza geldi.

MENAJERLİK ŞİRKETİNİ DEĞİŞTİRDİ

Fabrizio Romano’nun haberine göre; 23 yaşındaki futbolcu menajerlik şirketini değiştirdi. Oyuncu, İranlı menajer Ali Barat'ın sahibi olduğu Epic Sports ile anlaştı.

10 MAÇTA 2 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ

Fenerbahçe formasıyla toplamda 10 maçta forma giyen Arcihe Brown, 2 gol ve 4 asist kaydetmeyi başardı.

İRFAN CAN KAHVECİ İLE TARTIŞTI

Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Samsunspor maçının ardından Archie Brown’un İrfan Can Kahveci ile kavga ettiği iddia edildi. Yaşananlar nedeniyle İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

