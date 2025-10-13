Fenerbahçe'nin Talisca kararı belli oldu

Fenerbahçe'nin Talisca kararı belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anderson Talisca ile ilgili kararını verdiği belirtildi.

Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı geçen sezon ara transferde Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından transfer etmişti.

Sarı lacivertli formayı 35 maçta giyen Talisca, 15 gol atıp 3 de asist yapmasına rağmen beklentileri karşılayamadı.

2024/11/08/hbfb.jpg

Fenerbahçe yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Talisca ile ilgili kararını verdiği belirtildi.

Sabah'taki habere göre; teklif gelmesi halinde Talisca'nın transferine onay verilecek.

2 KULÜP TALİP OLDU

Haberde Brezilyalı futbolcuya ülkesinden Flamengo ve Fluminense takımlarının talip olduğu yer aldı.

Teklifin resmileşmesi halinde sezon sonu beklenmeden ara transferde Talisca'nın yolunun açılacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de ıslıklanan Talisca'dan olay paylaşımFenerbahçe'de ıslıklanan Talisca'dan olay paylaşım

Andersan Talisca, Benfica'dan geldiği Beşiktaş'ta 2 sezon forma giymiş, 2018'de de Çin Ligi takımlarından Guangzhou'yla sözleşme imzalamıştı.

3 sezon boyunca Çin'de oynadıktan sonra 2021'de Al-Nassr'a transfer olan Talisca, ocak ayında Fenerbahçe'yle anlaşmıştı.

Kaynak:Sabah

Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Spor
İrfan Can Kahveci'nin Okan Buruk'a ne dediği ortaya çıktı: "Aldırma hocam bu adam deli" deyip küfür etmiş!
İrfan Can Kahveci'nin Okan Buruk'a ne dediği ortaya çıktı: "Aldırma hocam bu adam deli" deyip küfür etmiş!
İlkay Gündoğan: Futboldan pek anlamıyorlar
İlkay Gündoğan: Futboldan pek anlamıyorlar