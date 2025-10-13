Fenerbahçe'nin Talisca kararı belli oldu
Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı geçen sezon ara transferde Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından transfer etmişti.
Sarı lacivertli formayı 35 maçta giyen Talisca, 15 gol atıp 3 de asist yapmasına rağmen beklentileri karşılayamadı.
Fenerbahçe yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Talisca ile ilgili kararını verdiği belirtildi.
Sabah'taki habere göre; teklif gelmesi halinde Talisca'nın transferine onay verilecek.
2 KULÜP TALİP OLDU
Haberde Brezilyalı futbolcuya ülkesinden Flamengo ve Fluminense takımlarının talip olduğu yer aldı.
Teklifin resmileşmesi halinde sezon sonu beklenmeden ara transferde Talisca'nın yolunun açılacağı ifade edildi.
Fenerbahçe'de ıslıklanan Talisca'dan olay paylaşım
Andersan Talisca, Benfica'dan geldiği Beşiktaş'ta 2 sezon forma giymiş, 2018'de de Çin Ligi takımlarından Guangzhou'yla sözleşme imzalamıştı.
3 sezon boyunca Çin'de oynadıktan sonra 2021'de Al-Nassr'a transfer olan Talisca, ocak ayında Fenerbahçe'yle anlaşmıştı.
