Tedesco'dan Trabzonspor maçı öncesi açıkladı

Tedesco'dan Trabzonspor maçı öncesi açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor maçı öncesi toplantıda bir konuşma yaptı.

Trabzonspor’u konuk edecek Fenerbahçe’de hazırlıklar sona erdi. Sarı-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkacak Domenico Tedesco son toplantıda öğrencilerine bir konuşma yaptı.

“ASLA GERİ ADIM ATMAYIN”

Topun kontrol edilmesini isteyen Domenico Tedesco, "Taraftarlarımızın coşkusu bize güç katacak. Cesur olun, topa sahip çıkın ve asla geri adım atmayın. Hata olabilir ama birbirinize güvenmekten vazgeçmeyin. Birimizin eksikliğini diğerimiz tamamlayacak" ifadelerini kullandı.

“SADECE BENİM DEĞİL HEPİMİZİN YENİ BAŞLANGICI”

Sözlerini duygusal bir şekilde noktalayan İtalyan teknik adam, "Bu sadece benim değil, hepimizin yeni başlangıcı. Sahada bir aile gibi oynayacağız. Bu yolculuğa galibiyetle başlayalım. Birlikte oynarsak, birlikte kazanırız" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'de Tedesco'nun Trabzonspor planı belli olduFenerbahçe'de Tedesco'nun Trabzonspor planı belli oldu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Spor
Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'dan ne istediğini açıkladı
Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'dan ne istediğini açıkladı
Büşra Işıldar dünya ikincisi oldu
Büşra Işıldar dünya ikincisi oldu