Tedesco'dan Trabzonspor maçı öncesi açıkladı

Trabzonspor’u konuk edecek Fenerbahçe’de hazırlıklar sona erdi. Sarı-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkacak Domenico Tedesco son toplantıda öğrencilerine bir konuşma yaptı.

“ASLA GERİ ADIM ATMAYIN”

Topun kontrol edilmesini isteyen Domenico Tedesco, "Taraftarlarımızın coşkusu bize güç katacak. Cesur olun, topa sahip çıkın ve asla geri adım atmayın. Hata olabilir ama birbirinize güvenmekten vazgeçmeyin. Birimizin eksikliğini diğerimiz tamamlayacak" ifadelerini kullandı.

“SADECE BENİM DEĞİL HEPİMİZİN YENİ BAŞLANGICI”

Sözlerini duygusal bir şekilde noktalayan İtalyan teknik adam, "Bu sadece benim değil, hepimizin yeni başlangıcı. Sahada bir aile gibi oynayacağız. Bu yolculuğa galibiyetle başlayalım. Birlikte oynarsak, birlikte kazanırız" sözlerini sarf etti.

