Fenerbahçe'de Tedesco'nun Trabzonspor planı belli oldu
Yayınlanma:
Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Domenico Tedesco oyuncularından önde baskı istedi.

Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak.

TFF’nin kararıyla mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda ise Davut Dakul Çelik oturacak.

ÖNDE BASKI İSTİYOR

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco kararını verdi. İtalyan teknik adam yaptığı taktik toplantısında oyuncularına önde basmalarını söyledi.

Kerem Aktürkoğlu

KEREM AKTÜRKOĞLU’NA KRİTİK ROL

Önde baskı için Kerem Aktürkoğlu’na krittik bir rol veren Domenico Tedesco, yeni transferi ilk 11’de sahaya sürecek.

MUHTEMEL İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.

Trabzonspor: Onana, Mustafa Eskihellaç, Savic, Batagov, Arif Boşluk, Folcarelli, Okay Yokuşlu, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

