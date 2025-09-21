Tedesco'dan seçim açıklaması

Tedesco'dan seçim açıklaması
Yayınlanma:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, başkanlık seçimleri ile ilgili konuştu.

Süper Lig’de Kasımpaşa’ya konuk olan Fenerbahçe sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Domenico Tedesco, "Maçın oynandığı esnada başkanlık seçimi belli oldu. Gözler yapılan seçimin sonucundaydı. Bir konsantrasyon kaybı oldu mu?" sorusu üzerine konuştu.

“TEK BİR CÜMLE BİLE KONUŞMADIK”

İtalyan teknik adam cevabında "Bunu engelleyebilmek için her şeyi yaptık. Kulübümüz için önemli bir gün olduğunu biliyorduk. Ancak bununla ilgili tek bir cümle bile konuşmadık kendi içimizde. Biz tamamen maça odaklandık. Antrenmanlarda çalıştık. Grupça ve bireysel olarak video analizler yaptık. Toplantılar yaptık. Neleri yapmamız gerektiğini anlattık. Ancak bunları sahada yapamadık" dedi.

Sadettin Saran Kasımpaşa maçı sonrası kararını değiştirdiSadettin Saran Kasımpaşa maçı sonrası kararını değiştirdi

“GÜÇLÜ ŞEKİLDE ÇIKMAMIZ GEREKİYOR”

Tedesco ayrıca "İkili mücadele kazanamazsan maç kazanamazsın, rakip 10 kişi de 9 kişi de olsa kazanamazsın. Bunlar temel şeyler. Sonuç da bu şekilde oldu. Bu içerisinden güçlü şekilde çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

