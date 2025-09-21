Sadettin Saran Kasımpaşa maçı sonrası kararını değiştirdi

Sadettin Saran Kasımpaşa maçı sonrası kararını değiştirdi
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, takımı tesislerde karşılayacak.

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler öne geçtiği maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

FENERBAHÇE’NİN YENİ BAŞKANI SADETTİN SARAN OLDU

Aynı saatlerde yapılan seçimlerde Ali Koç’u geçmeyi başaran Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin 38. başkanı oldu.

Sadettin Saran Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçildiSadettin Saran Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçildi

SADETTİN KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Seçim zaferi sonrası yaptığı ilk açıklamada mazbatayı aldıktan sonra tesislere gideceğini söyleyen Sadettin Saran fikir değiştirdi.

TAKIMI TESİSLERDE KARŞILAŞACAK

Yaşanan puan kaybı nedeniyle Saran, takımı Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde karşılamaya karar verdi.

Sadettin Saran mazbatayı alır almaz ne yapacağını açıkladıSadettin Saran mazbatayı alır almaz ne yapacağını açıkladı

DOMENICO TEDESCO İLE YOLA DEVAM

Saran ayrıca seçim sonrası yaptığı açıklamada teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam edeceklerini vurgulamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

