Tedesco'dan Mourinho sorusuna olay cevap

Tedesco'dan Mourinho sorusuna olay cevap
Yayınlanma:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi yorumuna yanıt verdi.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. 24 Eylül Çarşamba günü Maksimir Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 22.00’de başlyacak.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

MOURINHO SORUSU

İtalyan teknik adamın "Jose Mourinho, 'Şampiyonlar Ligi'ndense Avrupa Ligi daha ulaşılabilir bir hedef' demişti. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

“GEÇMİŞTE NE SÖYLENDİ YARGILAYAMAM”

Domenico Tedesco cevabında "Geçmişte ne oldu, ne söylendi yargılayamam. 'Bu turnuva bizim için iyi olurdu' ya da 'diğer turnuva daha iyi olurdu' gibi şeyler söylemem. Sadece şunu söyleyebilirim. Eğer yarın bir Şampiyonlar Ligi maçı oynasaydık da üzülmezdim. Bu, oyuncularım için de geçerli. Avrupa Ligi turnuvasını da seviyorum ve bu turnuvada oynamaktan dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

