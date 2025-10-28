Tedesco'dan hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili açıklama

Yayınlanma:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, hakemlerin bahis oynadığının ortaya çıkmasıyla ilgili bir soruya cevap verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK'yı 4-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tedesco, şunları söyledi:

"Ligdeki her maçın zor. Her takımın kendince silahları var. Bugün rakibimizde Maxim vardı. Kendisini Bundesliga'dan tanıyoruz, burada 6 numara pozisyonunda oynuyor ama öne baskıya çıkıyor. Her maç önemli, mutluyuz galibiyetten. Hayalimdeki takım mı? Hayalleri süsleyecek bir kadro, takım da çok güzel bir oyun oynadı. Oyuncularımız çok iştahlılar. Bazen kazanıp bazen kaybedebilirsiniz ama önemli olan birlikteliktir."

DERBİYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR

Tedesco, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

Fenerbahçe'nin artık bir omurgası varFenerbahçe'nin artık bir omurgası var

"Bu haberleri bu gün duydum bana da bilgi verildi ama benim odağım maçtı. Başka şeylere enerjimizi kaybedemeyiz. Biz son haftalardaki performansımızı nasıl devam ettirebiliriz diye düşündük. Konuyla ilgili ne diyebilirim bilmiyorum. Haftaya derbi oynayacağız, rakibimiz önemli oyuncular aldı, çok fazla iyi oyuncuları olan bir takım. Sadece hafta sonu oynadıkları için çok fazla antrenman zamanları oluyor ve ona göre rahat hazırlanıyorlar. Derbiler özeldir, ben de bu maçları sabırsızlıkla beklerim. Bu mesleği yapma sebebimiz bu. Ben de bu derbinin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

