Tedesco yönetimden Alman futbolcuyu istedi: Bana onu getirin!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetiminin göreve devam kararı aldığı Domenico Tedesco'nun takımı güçlendirmek için ilk hedefi ortaya çıktı.

Tedesco'nun yönetimden Bayern Münih'te forma giyen Leon Goretzka'yı istediği ileri sürüldü. Fanatik'teki habere göre Tedesco, Schalke'yi çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Alman oyuncunun takıma katkı vereceğine inandığı belirtildi.

Goretzka, orta sahada 8 numara pozisyonunda görev yapıyor.

30 yaşındaki futbolcu yıldızının parladığı Schalke'den 2018 yılında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Bayern Münih'te 8. sezonunu geçiren Goretzka, bu sezon ilk 11'de fazla şans bulamadı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Goretzka'nın Bayern Münih'le yollarını ayırması bekleniyor.

TEDESCO'YU UNUTAMADI

Fenerbahçe'de kimin kimi dövdüğünü açıkladı: Yumruklar konuşmuş!

Alman futbolcu 2021'de verdiği bir demeçte hayatında etkilendiği teknik direktörleri anlatırken Tedesco için, "Schalke’deyken benim için kesinlikle çok önemli bir teknik adamdı. Özellikle taktiksel anlamda bana çok fazla şey öğretti. Birlikte oldukça başarılı bir dönem geçirdik. Schalke ile ligi 2. sırada tamamladım” ifadelerini kullanmıştı.

Alman Milli Takımı'nda da 65 maçta oynayan futbolcu, 15 de gol attı.