Fenerbahçe'de kimin kimi dövdüğünü açıkladı: Yumruklar konuşmuş!
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un kadro dışı kalmasıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de Samsunspor maçında yaşananlar nedeniyle İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı. Kararı teknik direktör Domenico Tedesco'nun aldığı, yönetimin de uygulamaya soktuğu belirtilmişti.

Gazeteci Murat Özbostan, yaşananlarla ilgili iddialarda bulunurken, dikkak çeken yorumlar da yaptı. Özbostan'ın Sabah'taki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- Fenerbahçe gibi şampiyonluk adayı bir takımda, milli ara gibi hassas bir dönemde iki tecrübeli (ve milli) oyuncuyu kadro dışı bırakmak, tuhaf bir karar! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran ile teknik direktör Tedesco, kulüpte "Sıfır tolerans" ve yenilenme politikası izliyor belli ki! İrfan Can Kahveci'nin mental dalgalanmaları ile Cenk Tosun'un takım huzurunu bozan tepkileri (Samsunspor maçında yelek fırlatma iddiası) bu kararı haklı kılabilir mi? Sanmıyorum. Başka bir şey varsa bunu Sayın Saran'a yarın sormak lazım.

YANIT BULMASI GEREKEN SORULAR

- Samsun'daki olayda taraflar birbirleri ile yumruk yumruğa kavga ediyor. İddiaya göre İrfan arkadaşını dövüyor. Peki olayın diğer kahramanı Brown ne yaptı! Yanıt bulması gereken oldukça fazla soru var!

İrfan Can Kahveci haberi hastanede aldı: Şoka uğradıİrfan Can Kahveci haberi hastanede aldı: Şoka uğradı

- Fenerbahçe'nin kadro dışı kararının, "Kimse vazgeçilmez değil" mesajını verdiği net! Ama bunu yaparken "Tüm suç bu iki adamda" deyip futbolcuları, taraftarın önüne atmak da doğru bir strateji mi?

- Kadro dışı bırakmak artık günümüz futbolunda gereksiz bir cezalandırma şekli. Kadroya almazsın, ocak ayında da satarsın. Bu kadar basit! Bak Beşiktaş şimdiden İrfan Can'ı istediğini dile getiriyor.

