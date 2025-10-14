İrfan Can Kahveci haberi hastanede aldı: Şoka uğradı

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan kararla kadro dışı bırakıldı.

Sadettin Saran ve yönetiminin ilk radikal hamlesi olarak görülen karar sonrası İrfan Can Kahveci’nin şaşkına uğradığı ifade edildi.

KADRO DIŞI KALDIĞINI HASTANEDE ÖĞRENDİ

Milliyet’in haberine göre; sakatlığından dolayı A Milli Takım kadrosundan çıkarılan İrfan Can Kahveci, kadro dışı kaldığını hastanede öğrendi ve şoka uğradı.

Tecrübeli oyuncunun yakın çevresine konuyla ilgili serzenişte bulunduğu aktarıldı.

İrfan Can Kahveci’nin alınan karara saygı duyduğu, ancak soyunma odasında her takımda olabilecek türden bir tartışma yaşandığını dile getirdiği öne sürüldü. Futbolcunun, verilen kararın hatalı olduğunu düşündüğü ve meselenin takım içinde çözülebileceğini, bu olayın kadro dışı bırakılmayı gerektirecek bir durum olmadığını ifade ettiği iddia edildi.